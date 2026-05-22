Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα

Μια σοβαρή υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων και αφορά στις συνθήκες ιδιαίτερα σοβαρού τραυματισμού ενός 3χρονου κοριτσιού.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το βράδυ της Πέμπτης, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του και άμεσα έγιναν ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή του έκριναν αναγκαίο να διακομισθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το 3χρονο κοριτσάκι ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

