Το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων: 14 καταστρώματα και χωρητικότητα πάνω από 10.000 θέσεις
Το Glovis Leader, το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων παγκοσμίως, διαθέτει 14 καταστρώματα και μπορεί να μεταφέρει έως και 10.800 αυτοκίνητα και φορτηγά
Η Guangzhou Shipyard International ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εργασίες για το μεγαλύτερο θαλάσσιο σκάφος μεταφοράς οχημάτων στον κόσμο, έναν μεταλλικό γίγαντα μήκους 230 μέτρων και πλάτους 40 μέτρων, ικανό να μεταφέρει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο και βαρέων φορτηγών.
