Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο

Ένας αρχαιολόγος που αντιτίθεται στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα δηλώνει ότι έχει «αποκλειστεί» από την Ελλάδα λόγω των απόψεών του και επιτίθεται στη χώρα μας σχετικά με τη διεκδίκησή τους.

Ο Μάριο Τραμπούκο ντελα Τορέτα σε άρθρο του στην βρετανική Telegraph υποστηρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των γλυπτών και ισχυρίζεται ότι το σύγχρονο κίνημα για την επαναπατρισμό τους έχει μετατρέψει την αρχαιολογία σε πολιτικό θέατρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Είμαι κλασικός αρχαιολόγος που έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στη μελέτη της Ελλάδας και της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας. Έζησα επίσης στην Αθήνα για τέσσερα χρόνια, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά τόσο του καιρού όσο και των ανθρώπων της. Ωστόσο, στα μάτια των Ελλήνων εθνικιστών, είμαι ένοχος για ένα από τα χειρότερα δυνατά εγκλήματα: δεν πιστεύω ότι τα Μάρμαρα του Έλγιν πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Και γι' αυτό με έχουν «ακυρώσει» (And that is why I have been cancelled).

Όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν το αρχαιολογικό μουσείο της γενέτειράς μου, του Παλέρμο στη Σικελία, αποφάσισε να παρακάμψει ολόκληρο το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ιταλία και να στείλει στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα ένα μικρό τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα, το οποίο αποτελούσε μέρος της συλλογής της Σικελίας για σχεδόν 200 χρόνια.

Το κομμάτι είχε δανειστεί στην Ελλάδα και στο παρελθόν, αλλά πάντα επέστρεφε. Αυτή τη φορά, το ονόμασαν «κατάθεση», με την πρόθεση να το κρατήσουν εκεί για πάντα. Είναι παράνομο, αλλά «φαίνεται ωραίο» στην κάμερα.

Εκείνη την εποχή, έγραψα μερικά άρθρα αντιτιθέμενος στην κίνηση αυτή, με το σκεπτικό ότι, για τον ιστορικό και τον αρχαιολόγο, η ιστορία που έφερε αυτό το θραύσμα στο Παλέρμο ήταν εξίσου σημαντική με την ιστορία της δημιουργίας του Παρθενώνα, και ότι δεν μπορούσε κανείς να θυσιάσει το ένα για το άλλο. Αυτό προσέλκυσε αμέσως κάποια προσοχή: πώς μπορούσε ένας αρχαιολόγος να αντιταχθεί στην επανένταξη ενός θραύσματος στο μνημείο από το οποίο προήλθε; Πώς τολμούσε να αμφισβητήσει το υπέρτατο δόγμα του πολιτιστικού επαναπατρισμού; Ήμουν μια ιδιαιτερότητα, μια λευκή μύγα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, κάνω εκστρατεία ενάντια στην ελληνική αξίωση για τα Γλυπτά της Ακρόπολης ειδικότερα και ενάντια στον συναισθηματικό επαναπατρισμό νόμιμα αποκτηθέντων αντικειμένων, που συχνά πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της πίεσης του όχλου.

Η ελληνική αξίωση δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας επειδή συνεχίζουν να λένε ότι ο Λόρδος Έλγιν «έκλεψε» τα γλυπτά. Ας σκεφτούμε για μια στιγμή το παράλογο της αξίωσης ότι ένας Βρετανός αριστοκράτης μπήκε σε μια στρατιωτική βάση (όπως ήταν η Ακρόπολη της Αθήνας το 1801) με εκατοντάδες εργάτες και πήρε ό,τι του άρεσε, συσκευάζοντάς τα και μεταφέροντάς τα για μήνες υπό τα βλέμματα της οθωμανικής φρουράς, όλα χωρίς επίσημη άδεια. Γελοίο, σωστά;

Επιπλέον, ας λάβουμε υπόψη ότι διαθέτουμε μεταφρασμένο αντίγραφο της άδειάς του και ότι σύγχρονοι μάρτυρες επιβεβαιώνουν την ιστορία του, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο κύριος δυσφημιστής του Έλγιν, ο Λόρδος Μπάιρον. Οι Έλληνες δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα από όλα αυτά.

Η συζήτηση έχει πάρει φωτιά από τότε που η ηθοποιός που έγινε πολιτικός, Μελίνα Μερκούρη, διορίστηκε υπουργός Πολιτισμού στην σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ελλάδας το 1981. Παθιασμένη πολιτικός και επιδέξια χειρίστρια των μέσων ενημέρωσης, μετέτρεψε ένα επαναλαμβανόμενο θέμα πολιτιστικής διπλωματίας σε σταυροφορία. Τώρα, σχεδόν όλοι οι Έλληνες θεωρούν την επαναπατρισμό των Ελγίνειων Γλυπτών θέμα εθνικής σημασίας, και η υπουργός Πολιτισμού, μια θέση δεύτερης κατηγορίας στην κυβέρνηση κάθε άλλης χώρας, έχει από τότε γίνει μία από τις πιο ισχυρές φωνές στο υπουργικό συμβούλιο.



Το θέμα όμως είναι ότι, ανεξάρτητα από τη ρητορική της Μελίνας και τις δακρυσμένες εκδηλώσεις προσκόλλησης, τα Μάρμαρα ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο και η κυριότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη. Τα γλυπτά ήταν τα σωζόμενα τμήματα ενός ερειπωμένου κτιρίου μέσα σε μια στρατιωτική βάση, για κάθε πρακτικό σκοπό δημόσια περιουσία υπό τη δικαιοδοσία του Μεγάλου Βεζίρη, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος των στρατιών του Σουλτάνου.

Η Αθήνα ήταν ένα μικρό κέντρο σε μια επαρχία της τεράστιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πλήρως ενταγμένη στο διοικητικό και νομικό της πλαίσιο, ακριβώς όπως η Άγκυρα ή το Χαλέπι. Είχαν κάθε δικαίωμα να δώσουν στον Έλγιν αυτό που ζήτησε, και το έκαναν, για δικούς τους πολιτικούς λόγους και όφελος. Δύο αιώνες αργότερα, όταν ένας άλλος απόλυτος μονάρχης, ο Πάπας Φραγκίσκος, αποφάσισε να πάρει τρία κομμάτια της διακόσμησης του Παρθενώνα από τη συλλογή του Βατικανού για να τα δωρίσει στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ως φιλική χειρονομία, οι Έλληνες δεν είχαν κανένα λόγο να αντιταχθούν.

Αλλά αν ήταν ο Σουλτάνος που έδινε τμήματα του Παρθενώνα στον Λόρδο Έλγιν, αυτό είναι απαράδεκτο. Ήταν άλλη εποχή, θα μπορούσατε να πείτε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι προκάτοχοι του Αρχιεπισκόπου δεν ήταν και τόσο διαφορετικοί, δίνοντας αρχαιότητες στον πεθερό του Έλγιν ως δώρο καλωσορίσματος, ή πουλώντας τις στον Έλγιν για χρήματα.

Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον Παρθενώνα σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό μια ρομαντική εφεύρεση, ένας μύθος που σφυρηλατήθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της αρχαιολογικής γνώσης, από το Εδιμβούργο έως το Μόναχο – όλα χάρη στη μεταφορά των Ελγίνειων Μαρμάρων στο Λονδίνο. Ο Παρθενώνας ήταν ένα τοπικό κτίριο (πιθανώς ούτε καν ναός), σε ένα τοπικό ιερό, που ανεγέρθηκε με χρήματα που κατάσχεσε από τους συμμάχους του μια αδίστακτη αυτοκρατορία. Συνήθως παρουσιάζεται ως σύμβολο της δημοκρατίας, όμως μια πιο κοντινή ιστορική αναλογία θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ για να χτίσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Οι αρχαίες λογοτεχνικές πηγές το αναφέρουν ελάχιστα, αφήνοντάς μας με αμφιβολίες για πολλές από τις λεπτομέρειές του.

Όλη η συμβολική αξία που του αποδίδεται είναι μια εθνικιστική κατασκευή που δημιουργήθηκε από Γερμανούς μελετητές την εποχή της ίδρυσης (με βρετανική βοήθεια) του Βασιλείου των Ελλήνων το 1833. Ο πολιτιστικός βανδαλισμός της κατεδάφισης όσων εμποδίζουν τον μύθο, τόσο υλικά όσο και μεταφορικά, ξεκινά από εκεί. Κάθε απόχρωση, κάθε ιστορική λεπτομέρεια, κάθε σκέψη για το πολιτιστικό πλαίσιο θυσιάζονται στο βωμό του πατριωτικού συμβόλου που πρέπει να ξαναχτιστεί ώστε η πατρίδα να νιώσει ολόκληρη. Ακόμα κι αν αυτό δεν είναι πλέον δυνατό, επειδή το ένα τρίτο των τεμαχίων έχει χαθεί και τα υπόλοιπα δεν θα επιστρέψουν ποτέ στον ναό της Ακρόπολης.

Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω σε όσους έχουν την καλοσύνη να με ακούσουν. Και αυτή είναι η ιστορικά τεκμηριωμένη ιστορία που περιμένω από τα επιστημονικά ιδρύματα να διηγούνται στους επισκέπτες τους, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα. Δεν θα έπρεπε να μοιράζουν πολιτικά φυλλάδια.

Και γι' αυτό η πρόσφατη ακύρωση της ομιλίας μου από το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Υπερηφανεύονται ότι είναι ένα ίδρυμα παγκόσμιας κλάσης, ένα κέντρο αριστείας τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα όσο και στα επιμελητικά πρότυπα.

Αλλά οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και οι πλούσιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα σοκαριστικά ψέματα για τον Έλγιν και τη Βρετανία που σερβίρονται καθημερινά σε χιλιάδες ανυποψίαστους επισκέπτες, ταΐζοντάς τους με το κουτάλι ιδεολογική προπαγάνδα, ώστε να επιστρέψουν στις χώρες τους και να ασκήσουν πίεση στους πολιτιστικούς φορείς να «κάνουν το σωστό», πηγαίνοντας ενάντια στα ίδια τα πράγματα που υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύουν: την ιστορία και τον πολιτισμό. Απλά δεν το αντέχω. Και γι' αυτό, ακυρώσεις ή όχι, συνεχίζω.

