Γλυπτά του Παρθενώνα – Αισιοδοξία Όσμπορν: «Να προσεγγίσουμε το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό»

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, χαρακτήρισε το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ως το πλέον «δυσεπίλυτο πρόβλημα» του ιδρύματος εδώ και 200 ​​χρόνια.

Ο Όσμπορν αναφέρεται σε λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και κάνει λόγο για «κατανοητές απαιτήσεις» της ελληνικής πλευράς. «Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι πρόκειται να λύσεις το ζήτημα. Όμως, παραμένω αρκετά αισιόδοξος.

Αν όλοι προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μία λύση που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε εδώ μερικά εξαιρετικά αντικείμενα», τόνισε ο Όσμπορν, σε συνέντευξη στους Times.

Ο Όσμπορν αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε πει κάποτε πως «αν τα Ελγίνεια Μάρμαρα επιστρέψουν στην Αθήνα όσο ζω, θα φάω ένα αντίτυπο της εφημερίδας Times».