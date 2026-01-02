Χατζηδάκης για αγρότες: 3,8 δισ. δόθηκαν μέσα στο 2025 - Ακατανόητη στάση αγροτοσυνδικαλιστών 

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην προσέρχονται στον διάλογο-Απαντήσεις σε 7 σημαντικά ερωτήματα

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην προσέρχονται στον διάλογο-Απαντήσεις σε 7 σημαντικά ερωτήματα 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Σε νέα παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών προχώρησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές προς τους αγρότες για το έτος 2025, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε τα ακόλουθα:
«3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες μας το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024.

Με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους ελέγχους της OLAF, τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που έγινε δεν ήταν αυτονόητο. Και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους όσους ασχολήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΑΔΕ και το ίδιο το γραφείο μου σ’ αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια.

Απαντήσεις σε επτά ερωτήματα

Ήδη σας έχουν γεννηθεί μερικά σημαντικά ερωτήματα. Πάμε να τα απαντήσουμε:

1) Καθυστερήσεις δεν υπήρξαν άραγε το 2025; Ναι, υπήρξε καθυστέρηση ενός μηνός. Αντί τέλος Οκτωβρίου, οι πρώτες πληρωμές έγιναν τέλος Νοεμβρίου. Ακόμα δε περισσότερο ξεκίνησαν μόλις 8 μέρες μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19/11. Επίσης καθόλου αυτονόητο.

2) Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άραγε θα παραδεχθείτε επιτέλους τις ευθύνες σας; Μα προφανώς τις παραδεχόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη μάλιστα που τις παραδέχεται. Κανείς άλλος από όσους κυβέρνησαν τα τελευταία 45 χρόνια δεν παραδέχεται ευθύνες. Αν εξυπηρετεί ότι φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, το κλείνουμε και προχωράμε παρακάτω.

3) Και τότε γιατί υπήρξε η αναστάτωση τους τελευταίους μήνες; Μα γιατί επιβλήθηκαν πρόστιμα και έγινε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για ένα νέο σύστημα, υβριδικό για το 2025, οριστικό και ψηφιακό από το 2026. Μόνο που για ορισμένους η κυβέρνηση έφταιγε όχι μόνο για τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί, αλλά και για την προσπάθεια που έγινε μέσω των διαπραγματεύσεων με την Κομισιόν να εισαχθεί ένα νέο, διαφανές σύστημα και να αποφευχθούν νέα πρόστιμα για το μέλλον. Η κυβέρνηση για αυτούς χάνει και στα μονά και στα ζυγά.

4) Και με το νέο αυτό σύστημα η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα; Ναι, για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις και στήριξη του εισοδήματος των αγροτών από τις Βρυξέλλες, ακριβώς τα ίδια (τα υπόλοιπα είναι στήριξη μέσω ΕΛΓΑ, προγράμματα de minimis κτλ.). Μόνο που τα ποσά αυτά θα κατανέμονται πιο δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών! Όποιος δεν το θέλει, να βγει και να το πει! Μπορεί να αντιληφθεί κανείς βέβαια την αντίδραση όσων τυχόν έκαναν πανωγραψίματα. Δεν είναι μυστικό ότι για μερικές χιλιάδες υποθέσεις τα στοιχεία έχουν δεσμευτεί από την Οικονομική Αστυνομία, ενώ μερικές χιλιάδες ΑΦΜ, επίσης, έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις. Η μεγάλη πλειονότητα πάντως θα βγει κερδισμένη από το νέο, δικαιότερο σύστημα.

5) Και γιατί χρειαζόταν η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ; Η ΑΑΔΕ έχει δείξει και στην περίοδο του κορωνοϊού ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μια μεγάλη, αξιόπιστη, εθνική αρχή πληρωμών. Έχει αξιοπιστία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βρυξέλλες και μπορεί να τερματίσει ένα κεφάλαιο αμφισβητήσεων και προστίμων. Η μετάβαση αυτή είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

6) Ναι, αλλά αμφισβητείτε ότι ορισμένοι κλάδοι, κτηνοτρόφοι, βαμβακοπαραγωγοί, σιτοπαραγωγοί, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα; Προφανώς αντιμετωπίζουν και η κυβέρνηση τα θέτει σε προτεραιότητα. Για 2.500 κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς, έχουν μέχρι στιγμής δοθεί κατά μέσο όρο 33.600 ευρώ ανά κτηνοτρόφο για την απώλεια του κεφαλαίου και του σχετικού εισοδήματος για ένα έτος. Στους κτηνοτρόφους ακόμα θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, που είναι κεφάλαια από τις Βρυξέλλες τα οποία περίσσεψαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών. Στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ μέσω των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων, από επιδοτήσεις που περίσσεψαν επίσης, λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είδαν τις τιμές του βαμβακιού να μειώνονται διεθνώς, αλλά και την παραγωγή του προϊόντος να αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Προσθέστε σε αυτά και την καταβολή, για πρώτη φορά, 177 εκατ. ευρώ μέσω του λεγόμενου Μέτρου 23 για όσους αγρότες είδαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους, λόγω κλιματικών συνθηκών.

7) Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα προβλήματα. Έχει υποβληθεί ένας κατάλογος 27 αιτημάτων. Πράγματι, από τα οποία έχουν ικανοποιηθεί τα 16 και επιπλέον 4 εξετάζεται ο τρόπος ικανοποίησης. Ορισμένα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Προσθέστε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μειώσεις στη φορολογία για τους αγρότες, έχουμε μειώσει το ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια και επιστρέφεται πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Ενώ φυσικά δόθηκαν και δίνονται αυτονόητες αποζημιώσεις, λόγω Daniel, στους αγρότες της Θεσσαλίας.

Κάλεσμα σε διάλογο

Θέτω όμως εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα ερώτημα: Πείτε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα γράφω. Οι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση, όταν τους έχει καλέσει μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός; Θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στην κυβέρνηση, όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, να τις εξηγήσουν καλύτερα αν δεν έχουν γίνει κατανοητές και να εκθέσουν την κυβέρνηση αν τυχόν αυτή ακολουθεί μια αδιάλλακτη και άδικη στάση απέναντί τους. Όταν στήνεις μπλόκα, προκαλείς εκ των πραγμάτων δυσκολίες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και ταυτοχρόνως αρνείσαι να προσέλθεις σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, δικαιούται κάθε καλόπιστος τρίτος να διατυπώνει μια μεγάλη απορία για αυτή τη στάση. Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες; Δικαιούνται, νομίζω, οι Έλληνες πολίτες μια απάντηση.

Σ’ αυτή τη φάση, όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας: Τόσο η κυβέρνηση για την τήρηση της νομιμότητας, καθώς αναντίρρητα έχει δείξει μια ανεκτική στάση που κάνει άλλες κοινωνικές ομάδες να διαμαρτύρονται, όσο και οι αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι δεν μπορούν και τα μπλόκα να συνεχίζουν και τον διάλογο να αρνούνται. Είναι, νομίζω, θέμα απλής λογικής.

Και μια τελευταία παρατήρηση: Προφανώς, γεωργία και κτηνοτροφία δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με τα προβλήματά τους, οι όχι και τόσο διαδεδομένες όσο αλλού ομάδες παραγωγών, τα προβλήματα με την κατάτμηση και τη μικρή έκταση του αγροτικού κλήρου, η όχι ικανοποιητική και στην έκταση που θα έπρεπε εκπαίδευση των νέων αγροτών, η ανεπαρκής ανταγωνιστικότητα του αγροτικού κλάδου σε ορισμένους τομείς. Μεγάλα, διαχρονικά προβλήματα για τα οποία υπάρχουν ευθύνες τόσο όσων έχουν κυβερνήσει τις τελευταίες δεκαετίες όσο και διαφόρων ηγητόρων κατά καιρούς του αγροτικού κόσμου. Καλό είναι να βλέπουμε όλοι τα λάθη μας και να επιχειρήσουμε έστω και αργά όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε. Η διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είναι μια μεγάλη εθνική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Διότι πάνω από δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί, είμαστε Έλληνες!».

pinakas1.jpg

Πίνακας 2: Αναλυτικός πίνακας πληρωμών στους αγρότες για το 2025

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2025 - 31/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ σε χιλ. €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I)

ΠΥΛΩΝΑΣ I - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.659

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΠΥΛΩΝΑΣ I - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

541

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΠΥΛΩΝΑΣ I - ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

10

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

16.061

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΠΥΛΩΝΑΣ I - ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

644

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΠΥΛΩΝΑΣ I - ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

55.047

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I) Άθροισμα

73.962

ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I) - ΣΣΚΑΠ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

595.958

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

153.767

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

18.479

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

234.791

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον

413.403

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

152.237

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I) - ΣΣΚΑΠ Άθροισμα

1.568.635

ΕΓΤΑΑ (ΠΥΛΩΝΑΣ II)

M01 - Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

13.509

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

29.757

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

225

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

545.723

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (Ηρτημένη Αποζημίωση)

259

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M05 - Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

5.145

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

63

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

403

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (Εντός Όσδε)

782

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (Εκτός Όσδε)

21.988

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (Εντός Όσδε)

72.234

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (Εκτός Όσδε)

3.079

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M11 - Βιολογική γεωργία

47.266

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M16 - Συνεργασία

36.887

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M19 - Ομάδες τοπικής δράσης LEADER

187.968

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M20 - Τεχνική βοήθεια κρατών μελών

10.123

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

M23 - Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024

169.693

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΕΓΤΑΑ (ΠΥΛΩΝΑΣ II) Άθροισμα

1.145.105

ΕΓΤΑΑ (ΠΥΛΩΝΑΣ II) - ΣΣΚΑΠ

Π3-70-1.3 - Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

18632

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

Π3-70-1.5 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων έτους ενίσχυσης

30460

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

46074

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΣΣΚΑΠ - ΠΥΛΩΝΑΣ IΙ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3-71 - 2024

8571

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΣΣΚΑΠ - ΠΥΛΩΝΑΣ IΙ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3-71 - 2025

173017

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΣΣΚΑΠ - ΠΥΛΩΝΑΣ IΙ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3-73

21648

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΣΣΚΑΠ - ΠΥΛΩΝΑΣ IΙ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3-94

5408

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΕΓΤΑΑ (ΠΥΛΩΝΑΣ II) - ΣΣΚΑΠ Άθροισμα

303.810

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΛΕΓΕΠ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (Καν. (ΕΕ) 1408/2013 (ποσό 69.726 από τα 92.594 αφορά πληρωμές για ζωοτροφές)

92.594

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (Καν. (ΕΕ) 717/2014

1.649

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΝΑ

1.181

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΛΕΓΕΠ

14.275

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΛΕΓΕΠ Άθροισμα

109.698

Γενικό Άθροισμα ΟΠΕΚΕΠΕ

3.201.210

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΥΠΑΑΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.1.1 - Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία

10.316

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

1.4.1 - Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων

5.602

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

1.4.2 - Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μέσω της γνώσης και της ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου

8.184

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

1.6.1 - Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

7.149

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

1.6.2 - Αποζημίωση στα αλιευτικά σκάφη της παράκτιας αλιείας για την καταστροφή αλιευτικών εργαλείων και την απώλεια παραγωγής από θαλάσσια προστατευόμενα είδη

40.406

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

2.2.1 - Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ)

1.438

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

3.1.1 - Στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

103

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

5.1.1 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΘΑΥ 2021-2027

1.520

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Άθροισμα

74.719

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ (επιπλέον της ενίσχυσης για ζωοτροφές)

Αποζημιώσεις για θανατωθέντα ζώα (πληρωμές προς τις Περιφέρειες)

61.952

Εθνικό ΠΔΕ

Κάλυψη δαπανών περιφερειών για τη διαχείριση της Ευλογιάς

7.184

Εθνικό ΠΔΕ

Αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος όσων έχουν θανατώσει ζώα

28.496

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ (επιπλέον της ενίσχυσης για ζωοτροφές) Άθροισμα

97.632

Γενικό Άθροισμα ΥΠΑΑΤ

172.351

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΛΓΑ

Πληρωμή αποζημιώσεων για ζημίες έτους 2024 και προκαταβολής 2025

30/1/2025

30.551

ΕΛΓΑ

4/3/2025

38.184

ΕΛΓΑ

10/4/2025

55.924

ΕΛΓΑ

30/5/2025

8.709

ΕΛΓΑ

29/7/2025

5.158

ΕΛΓΑ

8/10/2025

798

ΕΛΓΑ

16/12/2025

4.895

ΕΛΓΑ

16/12/2025

116.388

ΕΛΓΑ

Πληρωμή αποζημιώσεων για ζημίες έτους 2024 και προκαταβολής 2025 Άθροισμα

260.607

ΕΛΓΑ

Ενισχύσεις Daniel-Elias 2025, Πυρκαγιές

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Βοιωτία, Εύβοια, Καρδίτσα, Καστοριά, Κόρινθος, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα (28/3/2025)

2.702

Τακτικός Προϋπολογισμός

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Βοιωτία, Εύβοια, Ηλεία, Καρδίτσα, Κόρινθος, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα (30/07/2025)

1.228

Τακτικός Προϋπολογισμός

Αχαΐα, Βοιωτία, Εύβοια, Καρδίτσα, Κόρινθος, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα (16/12/2025)

122

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ Πληρωμή προκαταβολών ενισχύσεων απώλειας φυτικού κεφαλαίου Daniel-Elias (Βοιωτία, Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα) (23/12/2025)

34.351

Εθνικό ΠΔΕ

Ενίσχυση τελικών δικαιούχων στο πλαίσιο αποκατάστασης του φυτικού κεφαλαίου σε συνέχεια θεομηνίας (εκκαθάριση πορισμάτων πυρκαγιών 2021) (Αργολίδα, Αρκαδία, Αττική, Αχαΐα, Δωδεκάνησα, Εύβοια, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φθιώτιδα, Φωκίδα) (21/7/2025)

13.258

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2023 (Καβάλα, Φθιώτιδα) (23/12/2025)

349

Εθνικό ΠΔΕ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2023 (Έβρος, Ροδόπη) (23/12/2025)

453

Εθνικό ΠΔΕ

Ενισχύσεις Daniel-Elias 2025, Πυρκαγιές Άθροισμα

52.464

Λοιπές Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις

ΚΟΕ 16/4/2025

2.398

ΕΛΓΑ

ΜΗΛΑ 2023 Ad hoc πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ζημιάς που επήλθε στους παραγωγούς μήλων των ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Πέλλας και Φλώρινας, λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το 2023 (2/06/2025)

11.087

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΟΕ 1/8/2025

2.486

ΕΛΓΑ

ΚΟΕ 10/10/2025

1.371

ΕΛΓΑ

ΚΟΕ 11/11/2025

1.249

ΕΛΓΑ

ΚΟΕ 8/12/2025

428

ΕΛΓΑ

ΚΟΕ 23/12/2025

1.943

ΕΛΓΑ

ΚΟΕ 30/12/2025

2.700

ΕΛΓΑ

Λοιπές Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις Άθροισμα

23.662

Γενικό Άθροισμα ΕΛΓΑ

336.733

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΛΙΚΡΙ

Πρόγραμμα Φυσικών καταστροφών, αποζημιώσεις σε αγρότες

Daniel 2023 (ΠΕ Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Εύβοιας και Φθιώτιδας). Προκαταβολή σε αγρότες έναντι επιχορήγησης (86% της τελικής επιχορήγησης)

27.973

Εθνικό ΠΔΕ

Πυρκαγιές 2023 (ΠΕ Έβρου, Εύβοιας, Καβάλας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Ρόδου, Ροδόπης). Αποζημιώσεις σε αγρότες.

3.277

Εθνικό ΠΔΕ

Γενικό Άθροισμα ΚΛΙΚΡΙ

31.250

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΦΚ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (απομένει για το 2025 η πληρωμή του Δεκεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο)

78.816

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

3.820.360

εκ των οποίων

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

3.166.230

Εθνικό ΠΔΕ

135.540

ΕΛΓΑ

273.182

Τακτικός Προϋπολογισμός

245.408

