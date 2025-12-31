Αγρότες - Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών στους Κήπους και το Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε κίνηση καλής θέλησης ενόψει των γιορτών, οι αγρότες του Έβρου αποφάσισαν την προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Η κυκλοφορία των φορτηγών από και προς την Ελλάδα διεξάγεται πλέον κανονικά τόσο στο τελωνείο των Κήπων, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όσο και στον κόμβο του Ορμενίου, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στους Κήπους η ελεύθερη διέλευση εφαρμόζεται από τις παραμονές των Χριστουγέννων, μετά την απόφαση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου οι οδηγοί να μπορέσουν να περάσουν τις γιορτές με τις οικογένειές τους χωρίς πολύωρες καθυστερήσεις.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, περισσότερα από 20 αγροτικά οχήματα συγκεντρώθηκαν στις Φέρες και το ίδιο απόγευμα μετέβησαν στους Κήπους, ενισχύοντας τη δυναμική του μπλόκου.

Στο μπλόκο του Ορμενίου, αν και οι περιορισμοί είχαν επανέλθει προσωρινά, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά τον δρόμο ενόψει Πρωτοχρονιάς. Μέχρι πρότινος, η διέλευση των φορτηγών ήταν πλήρως απαγορευμένη για είσοδο στην Ελλάδα, ενώ για την έξοδο η απαγόρευση ίσχυε από τις 16:00 έως τις 07:00. Τώρα, οι επαγγελματίες οδηγοί μπορούν να κινούνται χωρίς εμπόδια.

Οι αγρότες, ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι τα μέτρα αποκλεισμού θα επανέλθουν από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η διέλευση επιβατικών Ι.Χ. και λεωφορείων συνεχίζεται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, χωρίς καθυστερήσεις λόγω των μπλόκων.

