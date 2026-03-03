«Ματωμένο Φεγγάρι»: Σήμερα η σπάνια σεληνιακή έκλειψη - Πού θα είναι ορατή

Οι ολικές σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν κάθε 18 μήνες έως τρία χρόνια

AP
Μία σπάνια ολική έκλειψη γνωστή ως «ματωμένο φεγγάρι» θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, την Τρίτη, όταν η πανσέληνος βυθίζεται στη σκιά της γης και το χρώμα της αλλάζει σε «βαθύ και χάλκινο κόκκινο».

Μια έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν η Γη ευθυγραμμίζεται μεταξύ της σελήνης και του ήλιου. Το φως του ήλιου εμποδίζεται – ρίχνοντας μια σκιά στο φεγγάρι.

Αλλά σε ορισμένες εκλείψεις το φως του ήλιου φτάνει στο φεγγάρι έμμεσα, βάφοντας το φεγγάρι σε χρώματα ηλιοβασιλέματος.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου ο Δίας θα είναι επίσης ορατός ψηλά στον ουρανό.

Πότε είναι η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης;

Οι ολικές σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν κάθε 18 μήνες έως τρία χρόνια.

Η επόμενη ολική έκλειψη θα είναι η παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2028. Θα είναι ορατή στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου: Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Αφρική – αλλά όχι στην Αμερική. Η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης ορατή στη Βόρεια Αμερική θα είναι τον Ιούνιο του 2029.

Μια μερική έκλειψη αναμένεται στις 28 Αυγούστου 2026. Η Αμερική και η Αφρική θα έχουν την καλύτερη θέα, αλλά θα είναι σχεδόν εντελώς αόρατη από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Τι σημαίνει το ματωμένο φεγγάρι;

Στη σύγχρονη εποχή, είναι απλώς ένα αστρονομικό γεγονός. Στην αρχαιότητα, όμως, ήταν συνδεδεμένο με ζοφερούς οιωνούς.

Ο Daniel Brown, λέκτορας αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, έγραψε για το Conversation ότι οι αρχαίοι Ίνκας ερμήνευαν το βαθύ κόκκινο χρώμα ως τζάγκουαρ που επιτίθεται και τρώει το φεγγάρι και στην αρχαία Μεσοποταμία μια σεληνιακή έκλειψη θεωρούνταν άμεση επίθεση στον βασιλιά.

Οι ιθαγενείς φυλές Luiseño της Αμερικής τραγουδούσαν και έψελναν θεραπευτικά τραγούδια προς το σκοτεινό φεγγάρι, πιστεύοντας ότι ήταν πληγωμένο ή άρρωστο.

Πιο πρόσφατα, το βιβλίο Four Blood Moons του χριστιανού ιερέα John Hagee (2013) προώθησε μια αποκαλυπτική δεισιδαιμονία που ονομάστηκε «προφητεία του ματωμένου φεγγαριού».

Η πανσέληνος του Μαρτίου είναι επίσης γνωστή ως «φεγγάρι σκουληκιών», επειδή στο βόρειο ημισφαίριο τον Μάρτιο το έδαφος αρχίζει να θερμαίνεται και τα πρώτα σημάδια ζωής επιστρέφουν.

