«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

Σε φάση προσωρινής παύσης μπαίνουν για τις επόμενες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, ενόψει των εορτών της Πρωτοχρονιάς και με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκδρομέων. Σύμφωνα με το Thestival, την ίδια ώρα, οι αγρότες αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη του πρωτογενούς τομέα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα και θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, το κλίμα στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος παραμένει τεταμένο. Ρωγμή καταγράφηκε στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» στη Θεσσαλονίκη, όταν περίπου 15 αγρότες αποχώρησαν από το σημείο με τα τρακτέρ τους, εκφράζοντας έντονες αντιδράσεις απέναντι σε μέλη του συντονιστικού.

Η εσωτερική αυτή σύγκρουση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου στην Επανομή, με τη συμμετοχή αγροτών από διάφορα μπλόκα. Εκεί διατυπώθηκε πρόταση για κοινή κάθοδο και συντονισμένη παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις. Από τη μία πλευρά, διατυπώνεται η άποψη ότι οι κινητοποιήσεις δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο σε οδικούς αποκλεισμούς χωρίς διάλογο, ενώ από την άλλη τονίζεται κατηγορηματικά η άρνηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε συζήτηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σε πρακτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προσωρινής αποκλιμάκωσης, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα παραμείνει από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ χωρίς περιορισμούς θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και το τελωνείο του Προμαχώνα. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία και στον συνοριακό σταθμό της Εξοχής Δράμας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να εξετάζουν νέο αποκλεισμό των βαρέων οχημάτων από το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Αντίστοιχα, ελεύθερη θα είναι η διέλευση και από το τελωνείο της Νίκης για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στα Μάλγαρα

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται μέχρι και την Πρωτοχρονιά η κυκλοφορία τόσο στα διόδια των Μαλγάρων όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, ώστε να αποφευχθούν δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες από τη Χαλκιδική που συμμετέχουν στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής τους από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να κινηθούν προς την έδρα τους και να στήσουν νέο μπλόκο σε περιοχή του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται ότι η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.

