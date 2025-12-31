«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

Προσωρινή αποκλιμάκωση στα αγροτικά μπλόκα λόγω Πρωτοχρονιάς - Εσωτερικές διαφωνίες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στις 4 Ιανουαρίου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

Μπλόκο στον κόμβο Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε φάση προσωρινής παύσης μπαίνουν για τις επόμενες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, ενόψει των εορτών της Πρωτοχρονιάς και με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκδρομέων. Σύμφωνα με το Thestival, την ίδια ώρα, οι αγρότες αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη του πρωτογενούς τομέα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα και θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, το κλίμα στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος παραμένει τεταμένο. Ρωγμή καταγράφηκε στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» στη Θεσσαλονίκη, όταν περίπου 15 αγρότες αποχώρησαν από το σημείο με τα τρακτέρ τους, εκφράζοντας έντονες αντιδράσεις απέναντι σε μέλη του συντονιστικού.

Η εσωτερική αυτή σύγκρουση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου στην Επανομή, με τη συμμετοχή αγροτών από διάφορα μπλόκα. Εκεί διατυπώθηκε πρόταση για κοινή κάθοδο και συντονισμένη παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις. Από τη μία πλευρά, διατυπώνεται η άποψη ότι οι κινητοποιήσεις δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο σε οδικούς αποκλεισμούς χωρίς διάλογο, ενώ από την άλλη τονίζεται κατηγορηματικά η άρνηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε συζήτηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σε πρακτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προσωρινής αποκλιμάκωσης, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα παραμείνει από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ χωρίς περιορισμούς θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και το τελωνείο του Προμαχώνα. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία και στον συνοριακό σταθμό της Εξοχής Δράμας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να εξετάζουν νέο αποκλεισμό των βαρέων οχημάτων από το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Αντίστοιχα, ελεύθερη θα είναι η διέλευση και από το τελωνείο της Νίκης για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στα Μάλγαρα

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται μέχρι και την Πρωτοχρονιά η κυκλοφορία τόσο στα διόδια των Μαλγάρων όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, ώστε να αποφευχθούν δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες από τη Χαλκιδική που συμμετέχουν στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής τους από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να κινηθούν προς την έδρα τους και να στήσουν νέο μπλόκο σε περιοχή του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής.

fexfpwjlbq69526499b191e.jpg

Το μπλόκο στον Μπράλο

thebest

Υπενθυμίζεται ότι η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χιονόπτωσης στην Πάρνηθα - Δείτε βίντεο

16:07LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις παικτών για το Survivor – Μεγαλώνει η λίστα των Αθηναίων

16:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Με συμφωνία στον τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος «άφησε σημείωμα αυτοκτονίας» πριν ρίξει το αεροσκάφος σε φράγμα του Έσσεξ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 43χρονος λήστεψε φαρμακείο - Άρπαξε 600 ευρώ

15:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ορκωμοσία Μαμντάνι: Νέα Υόρκη, νέα χρονιά, νέος δήμαρχος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

15:23LIFESTYLE

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: «Είναι ο άνθρωπός μου - Θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναβίωσε το ιστορικό έθιμο του τροχονόμου με το «βαρέλι» στο Σύνταγμα - Πώς καθιερώθηκε

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημη η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό η Σπανού

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ