Ιωάννινα: Γλέντι σε διόδια έστησαν οι αγρότες στην Εγνατία Οδό - Βίντεο

Με μια διαμαρτυρία μετά... μουσικής ολοκληρώθηκε ο κύκλος των κινητοποιήσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων του Νομού Ιωαννίνων για το 2025, ενώ οι ίδιοι προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους με νέες κινητοποιήσεις στις αρχές της νέας χρονιάς.

Οι αγρότες έφτασαν στα διόδια της Εγνατίας Οδού περίπου στις 13:00 το μεσημέρι. Ανάλογα με τις δράσεις των προηγούμενων ημερών, σήκωσαν τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οδηγών, προκειμένου να προβάλλουν τα αιτήματά τους χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση.

Στη διάρκεια της παρέμβασής τους, διένειμαν πατάτες και άλλα τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, θέλοντας να αναδείξουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η δράση τους συνοδεύτηκε από μουσική και γλέντι, καθώς είχαν μαζί τους μουσικούς της περιοχής.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ενός έτους εντατικών δράσεων των αγροτών του νομού, που περιλάμβαναν συμβολικές παρεμβάσεις, διανομές προϊόντων και προσπάθειες να αναδείξουν τα αιτήματά τους..

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

