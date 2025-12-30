ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος Μπότας κατέθεσε μήνυση για διαρροή στοιχείων

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της δικογραφίας, ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Γιώργος Μπότας.

Για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψος περί τις 126.000 ευρώ και 17 χωράφια «φαντάσματα» που φέρεται να έχει δηλώσει την πενταετία 2019 – 2024, ελέγχεται ο γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, Γιώργος Μπότας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο Γιώργος Μπότας δήλωνε αγροτεμάχια εισπράττοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις – κάτι που όμως δεν προκύπτει από τις διασταυρώσεις.

Εξερχόμενος από το δικαστικό μέγαρο, ο Γ. Μπότας δήλωσε ότι η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον θεσμικό δρόμο της και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Ανέφερε ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και σκοπεύει να φτάσει μέχρι τέλους, προκειμένου να δοθεί τέλος σε έναν «πόλεμο λάσπης» που, κατά τον ίδιο, εξελίχθηκε χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του.

Ειδική αναφορά έκανε στη διαρροή προσωπικών του δεδομένων, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο που διενεργείτα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν ελλείψεις σε στοιχεία που αφορούν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων τα οποία καλλιεργεί. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα χωράφια είναι υπαρκτά και ανήκουν σε πραγματικούς ιδιοκτήτες εντός του νομού.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η παραγωγική του δραστηριότητα είναι απολύτως πραγματική, σημειώνοντας ότι ετησίως παράγει περίπου 250 τόνους ρυζιού, με δηλωμένα έξοδα που φτάνουν τις 30.000 ευρώ σε εφόδια και 10.000 ευρώ σε αρδευτικά τέλη.

Όσον αφορά στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, ανέφερε ότι έχει παραλύσει τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική του ζωή. Όπως είπε, από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε από τη θέση του επιχειρηματία να εξαρτάται από τη βοήθεια του περιβάλλοντός του, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ενεργούς λογαριασμούς «έχουν σταματήσει τα πάντα».

