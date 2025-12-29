Για €126.000 επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και 17 χωράφια-«φαντάσματα» ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας

Για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψος περί τις 126.000 ευρώ και 17 χωράφια «φαντάσματα» που φέρεται να έχει δηλώσει την πενταετία 2019 – 2024, ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο Γιώργος Μπότας δήλωνε αγροτεμάχια εισπράττοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις – κάτι που όμως δεν προκύπτει από τις διασταυρώσεις.

Οι έλεγχοι αφορούν στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019-24. Στον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψε ότι 17 αγροτεμάχια τα οποία ο ίδιος δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές των χωραφιών αυτών, άρα δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-«φαντάσματα». Συνολικά, για την περίοδο 2019–24, ο αγροτοσυνδικαλιστής έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ.

«Εδώ και δύο ημέρες οι λογαριασμοί μου είναι μπλοκαρισμένοι. Δεν έχω ενημέρωση από πουθενά, δεν έχω κληθεί από κανέναν. Μαθαίνω από τα site για το πρόβλημα που προέκυψε», δήλωσε ο Γιώργος Μπότας, μέλος συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων, Γενικός Γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, την Κυριακή.

«Από αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) ξεκινάω τον αγώνα μου μέσω του δρόμου της Δικαιοσύνης. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου για να βρούμε την λύση στο πρόβλημα», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Μπότας είναι ο δεύτερος αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βόρεια Ελλάδα που ελέγχεται για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων, μετά τον Κώστα Ανεστίδη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών αρχών βρίσκονται και τέσσερις αγρότες από την Κρήτη, που φέρονται να έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις τόσο για αγροτεμάχια, όσο και για ζωϊκό κεφάλαιο. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων έχουν δεσμευτεί, όπως συνέβη και με τους Μπότα και Ανεστίδη.

Διαβάστε επίσης