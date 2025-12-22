Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη

Με επείγουσα εισαγγελική εντολή, το ελληνικό FBI προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη. Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά από ισχυρές ενδείξεις για παράσταση ψευδών στοιχείων και υποψίες διακεκριμένης απάτης σε σχέση με τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, επικεντρώθηκε στις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν την περίοδο 2019-2024. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Ανεστίδης φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 122.000 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τόσο εκείνος όσο και δύο ακόμα άτομα κατέθεσαν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με αγροτεμάχια που δήλωσαν για καλλιέργεια, με σκοπό την απόκτηση χρηματικής ενίσχυσης. Ο έλεγχος αποκάλυψε ασυμφωνία ανάμεσα στο δηλωθέν ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα πραγματικά στοιχεία που καταχωρήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατόπιν των ευρημάτων, ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης, η οποία αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους και χρηματοπιστωτικά προϊόντα που συνδέονται με τους εμπλεκόμενους. Η διάταξη, που εκδόθηκε το Σάββατο, διαβιβάστηκε άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» οι σχετικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Ανεστίδης, γνωστός για τη μακρόχρονη παρουσία του στα αγροτικά μπλόκα, ιδίως στα Μάλγαρα, αρνήθηκε ότι έχει δεσμευτεί οποιοσδήποτε λογαριασμός του. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, παρουσίασε εκτυπώσεις συναλλαγών από την προηγούμενη ημέρα, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται τέτοια δέσμευση.

