Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ηλικιωμένος που είχε πάει να ψαρέψει σε παραλία

Νεκρός εντοπίστηκε ο 81χρονος ψαράς από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος αγνοείτο από χθες το βράδυ, όταν πήγε σε παραλία του νησιού για να ψαρέψει.

Τον 81χρονο εντόπισε σήμερα το πρωί ένας κάτοικος της περιοχής σε βραχώδη περιοχή κοντά στον οικισμό της Λίνδου, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες με τη βάρκα του.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το Λιμενικό, στελέχη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Την ίδια ώρα, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.