Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του
Συνδρομή στις έρευνες και από εθελοντές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και εθελοντικές ομάδες, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου από τον Αρχάγγελο της Ρόδου.
Πρόκειται για έναν ψαρά, ο οποίος είχε μεταβεί μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά τις 18:30 σε παραλία της Ρόδου για να ψαρέψουν από τη στεριά.
Στην περιοχή έχει σπεύσει πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει και από εθελοντές στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλάθου.
