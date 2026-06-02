Τσάμπιονς Λιγκ: Πάνω από 16 εκατ. θεάσεις του τελικού από πειρατικές πλατφόρμες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το τηλεοπτικό δίκτυο ΤΝΤ αγνόησε την έκκληση του Κιρ Στάρμερ για ελεύθερη μετάδοση του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αφού επικράτησε της Άρσεναλ στα πέναλτι, στη Βουδαπέστη. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που ο μεγάλος τελικός μεταδόθηκε αποκλειστικά μέσω συνδρομητικής πλατφόρμας, καθώς η TNT Sports κατείχε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, φαίνεται πως πολλοί φίλαθλοι βρήκαν εναλλακτικούς τρόπους για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Οι παράνομες μεταδόσεις συγκέντρωσαν περίπου 16,2 εκατ. θεάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οποίες εντοπίστηκαν σε περίπου 3,7 εκατομμύρια διαφορετικές διευθύνσεις IP σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Τα στοιχεία αυτά είναι εντυπωσιακά σε σύγκριση με την επίσημη τηλεθέαση της TNT Sports. Το συνδρομητικό δίκτυο κατέγραψε περίπου 7 εκατ. θεατές, με το ποσοστό τηλεθέασης να φτάνει στο υψηλότερο σημείο του το 26,6% του συνολικού τηλεοπτικού κοινού.

Οι αριθμοί αυτοί δίνουν «τροφή» για σκέψη στους υπεύθυνους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς η TNT επέλεξε να μην μεταδώσει δωρεάν τον τελικό, παρά την έκκληση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ απέστειλε επιστολή προς το τηλεοπτικό δίκτυο, ζητώντας ο αγώνας να προβληθεί σε ελεύθερη μετάδοση.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι η μεγαλύτερη διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο και δικαίως σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους αυτής της χώρας, της πατρίδας του ποδοσφαίρου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο τελικός αυτής της διοργάνωσης πρέπει να παραμένει ελεύθερα προσβάσιμος για όλους, ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο η Άρσεναλ συμμετέχει ή όχι. Προφανώς, θέλω όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα μας σε αυτόν τον ιστορικό τελικό, τον πρώτο της έπειτα από 20 χρόνια.

Ωστόσο, το ζήτημα είναι μεγαλύτερο από αυτό. Πρόκειται για τους φιλάθλους όλων των ομάδων που συγκεντρώνονται σε σπίτια και παμπ σε κάθε γωνιά της χώρας για να παρακολουθήσουν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης να αναμετρώνται.

Οι εργαζόμενοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να ανησυχούν για το αν θα χρειαστεί να πληρώσουν μια συνδρομή για να δουν έναν αγώνα τέτοιου μεγέθους. Πρέπει να βάζουμε τους φιλάθλους πάνω απ’ όλα.

Γι’ αυτό έχω ήδη παροτρύνει τη FIFA να κάνει περισσότερα ώστε τα εισιτήρια του Μουντιάλ αυτού του καλοκαιριού να είναι πιο προσιτά και γι’ αυτό θέλω να σας παροτρύνω έντονα να επανεξετάσετε τη στάση σας και να μεταδώσετε δωρεάν τον τελικό του επόμενου Σαββάτου για τα εκατομμύρια παθιασμένων φιλάθλων ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα».

Η TNT Sports απάντησε ότι «και οι τρεις τελικοί των διοργανώσεων της UEFA εφέτος ήταν διαθέσιμοι με μόλις 4,99 λίρες, που αντιστοιχούν στο κόστος μίας μηνιαίας συνδρομής στο HBO Max».

