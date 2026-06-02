Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε ρωσική επίθεση

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε ένα κτήριο κατοικιών στο Κίεβο της Ουκρανίας

Snapshot
  • Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις της Ουκρανίας, με πέντε νεκρούς στο Ντνίπρο και τέσσερις στο Κίεβο.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πληγές σε δύο πολυκατοικίες και φόβους για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές κοντά σε βενζινάδικο και εργοτάξιο.
  • Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις σε απάντηση σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε θανάτους σε ρωσικό έλεγχο περιοχή.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε για πιθανή μεγάλη ρωσική επίθεση και κάλεσε τους κατοίκους να δίνουν προσοχή στις ειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.
  • Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μόσχα σκότωσε τρεις ανθρώπους, με τον Ζελένσκι να την χαρακτηρίζει δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά την μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντνίπρο και 25 τραυματίστηκαν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και τουλάχιστον 51 τραυματίστηκαν - με 35 από αυτούς να νοσηλεύονται.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι δύο πολυώροφες πολυκατοικίες στην πόλη χτυπήθηκαν και υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Η Μόσχα προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» στην Ουκρανία απαντώντας στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον περασμένο μήνα σε κοιτώνα στην υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Ο Κλίτσκο, προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε: «Ο εχθρός χτυπά με βαλλιστικούς πυραύλους». Στη Ρωσία, το κέντρο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του Κράσνονταρ Κράι ανέφερε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν το Κίεβο νωρίς το πρωί, ο βόμβος των drones ακουγόταν ανάμεσα σε δυνατές εκρήξεις καθώς πραγματοποιούνταν επιθέσεις. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές κοντά σε ένα βενζινάδικο, ένα εργοτάξιο και αρκετές πολυκατοικίες, καθώς και δύο σπίτια, δήλωσε ο Κλίτσκο. Αναφέρθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος σε όλη την πόλη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει επίσης δεχθεί επίθεση στη Ζαπορίζια.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά την επανάληψη των προειδοποιήσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα για μια πιθανή μεγάλη ρωσική επιδρομή και την προτροπή των κατοίκων να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. «Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τα ρωσικά πλήγματα παραμένουν σε ισχύ. Ένα μαζικό πλήγμα είναι πιθανό, το έχουν ετοιμάσει», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία δήλωσε ότι θα στοχοποιήσει στρατιωτικά κέντρα και κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο και κάλεσε τους ξένους να εγκαταλείψουν την πόλη, σε αυτό που χαρακτήρισε ως απάντηση στην σκόπιμη επίθεση της Ουκρανίας σε κοιτώνα στο Στραμπολίνσκ.

Σε ανακοίνωσή του εκείνη την περίοδο, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση κοντά στο Σταρόμπιλσκ τη νύχτα της 21ης ​​προς 22α Μαΐου, αλλά υποστηρίζει ότι έπληξε μια ρωσική στρατιωτική μονάδα.

Το Κίεβο δήλωσε ότι οι απειλές της Ρωσίας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από αναίσχυντος εκβιασμός και κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα. Από τότε που έληξε μια σύντομη εκεχειρία τον Μάιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει αρκετά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις σε μια πολυκατοικία που σκότωσαν 24 άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή της Μόσχας σκότωσε τρεις ανθρώπους, σε αυτό που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως μια «απολύτως δικαιολογημένη» απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

