Σταθερότητα ή πολιτική Βαβέλ; – Η γραμμή του Μαξίμου απέναντι στη διάσπαση του πολιτικού σκηνικού

Snapshot Η κυβέρνηση προβάλλει το δίλημμα της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας έναντι του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης και των πολλών νέων κομμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να παρουσιαστεί ως η μοναδική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει συνέχεια, προβλεψιμότητα και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Οι επόμενες εκλογές θα κριθούν από το ερώτημα ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με αυτοδυναμία και όχι από οικονομικά μέτρα μόνο.

Ο πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη εντείνουν τις περιοδείες τους για να αναδείξουν τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, ειδικά αυτά που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα σηματοδοτήσει την παρουσίαση νέου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων και το κυβερνητικό σχέδιο για την περίοδο 2027

2030. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τη δημιουργία νέων κομμάτων που αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό στην κυβέρνηση αλλάζουν στρατηγική και θέτουν νέα διλήμματα προς τους ψηφοφόρους.

Με φόντο ένα ολοένα και πιο σύνθετο πολιτικό τοπίο, το Μέγαρο Μαξίμου διαμορφώνει από τώρα το βασικό αφήγημα με το οποίο θα πορευθεί προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η ανάδειξη της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας ως βασικής προϋπόθεσης για την πορεία της χώρας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι το πολιτικό σκηνικό οδηγείται σε περαιτέρω κατακερματισμό, καθώς νέοι κομματικοί σχηματισμοί διεκδικούν ρόλο στον χώρο της αντιπολίτευσης και όχι ως πόλοι εξουσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβερνητική παράταξη φιλοδοξεί να εμφανιστεί ως η μοναδική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει συνέχεια, προβλεψιμότητα και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Στην Ηρώδου Αττικού 19 θεωρούν ότι ο πολυκερματισμός και ο ανταγωνισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την δεύτερη και την τρίτη θέση ευνοεί τη ΝΔ.

Το δίλημμα των επόμενων εκλογών

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι επόμενες κάλπες δεν θα κριθούν αποκλειστικά από την καθημερινότητα ή τα οικονομικά μέτρα, αλλά και από το συνολικό ερώτημα ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. «Η κάλπη είναι μία και ψηφίζουμε για πρωθυπουργό», είναι το δίλημμα όπως το περιγράφουν έμπειρα στελέχη της κυβέρνησης και προσθέτουν: «Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες κάλπες… Η χώρα έχει ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και όχι για πειράματα συνεργασιών».

Η ίδρυση νέων πολιτικών φορέων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα σενάρια για περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες στον χώρο της Κεντροδεξιάς από τον Αντώνη Σαμαρά, αξιολογούνται ως εξελίξεις που ενισχύουν μια «πολιτική Βαβέλ», στην οποία περισσεύουν τα συνθήματα και οι καταγγελίες, αλλά απουσιάζουν οι συγκροτημένες και κοστολογημένες προτάσεις διακυβέρνησης.

Περιοδείες και έργα στην πρώτη γραμμή

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή όλα τα κυβερνητικά στελέχη να πυκνώσουν τις επισκέψεις τους σε όλη τη χώρα. Όπως και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει επάνω του όλο το βάρος της επανασύνδεσης με την κοινωνία. Οι περιοδείες έχουν διπλό στόχο: αφενός την άμεση επαφή με τους πολίτες και αφετέρου την προβολή των έργων και των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με το κυβερνητικό επιτελείο να επιδιώκει να αναδείξει το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι να καταδειχθεί ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε χειροπιαστά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

«Το είπαμε και το κάναμε»

Παράλληλα, η Πειραιώς οργανώνει ήδη τον προεκλογικό μηχανισμό της επόμενης αναμέτρησης. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων και ο έλεγχος των βιογραφικών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το κόμμα προετοιμάζεται για μια μακρά προεκλογική περίοδο που αναμένεται να χαρακτηρίζεται από έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ βρίσκεται σε red alert και τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η πρόταση του πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής με βασικό στόχο τη συσπείρωση της κομματικής βάσης.

Κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας των κυβερνητικών στελεχών αποτελεί ο λεγόμενος φάκελος των «παραδοτέων». Πρόκειται για τις δεσμεύσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της και αποτελούν απόδειξη αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η συνέπεια μεταξύ προεκλογικών εξαγγελιών και κυβερνητικού έργου θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα όπλα στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η ΔΕΘ ως αφετηρία

Ο πρώτος μεγάλος σταθμός της προεκλογικής διαδρομής αναμένεται να είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το νέο γενναίο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων με αιχμή φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων και πολιτικές στήριξης της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει το κυβερνητικό σχέδιο για την περίοδο 2027-2030, ζητώντας ουσιαστικά από τους πολίτες νέα καθαρή εντολή συνέχισης της σημερινής πορείας.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολέμους, ενεργειακές προκλήσεις και οικονομικές αναταράξεις, η συζήτηση για τις επόμενες εκλογές θα περιστραφεί λιγότερο γύρω από τη λάμψη των προσώπων και περισσότερο γύρω από το ερώτημα της κυβερνησιμότητας.

Διαβάστε επίσης