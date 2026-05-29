Μαξίμου: Ο Ανδρουλάκης σε πανικό, ο Τσίπρας σε «rebranding» του παρελθόντος

Snapshot Το Μέγαρο Μαξίμου επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση έργου και όχι σε πολιτικές αναδιατάξεις.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κοινωνία ζητά συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι επιστροφή σε παλιές πολιτικές και συνθήματα.

Η επιστροφή του Τσίπρα χαρακτηρίζεται ως επικοινωνιακή κίνηση χωρίς σαφές πρόγραμμα και με αναφορές σε διχαστικές περιόδους.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορούνται για πανικό λόγω δημοσκοπήσεων και μετατροπή σε κόμμα διαμαρτυρίας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης παραμένει η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η αποφυγή εσωτερικών πολιτικών συγκρούσεων μέχρι τις εκλογές του 2027.

Με διπλή στόχευση απέναντι τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει το νέο πολιτικό αφήγημα της επόμενης περιόδου, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, αλλά θα συνεχίσει με μοναδικό προσανατολισμό την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Στην Ηρώδου Αττικού 19 θεωρούν ότι η κοινωνία, μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων, αναζητά συγκεκριμένες λύσεις, κοστολογημένες πολιτικές και μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι νέες πολιτικές «συσκευασίες» παλαιών αφηγήσεων.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει διαρκώς προς τους υπουργούς του πως «κάθε μήνας μετράει», δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου μέχρι τις εκλογές του 2027. Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, αυτό είναι και το πραγματικό πεδίο πάνω στο οποίο θα κριθεί η Νέα Δημοκρατία: η καθημερινότητα, η οικονομία, οι επενδύσεις, οι μισθοί και η αποτελεσματικότητα του κράτους.

«Οι πολίτες θέλουν αποτέλεσμα, όχι πολιτικά συνθήματα»

Στο Μαξίμου αντιμετωπίζουν με εμφανή δυσπιστία την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, θεωρώντας ότι μέχρι στιγμής το νέο εγχείρημα περιορίζεται περισσότερο σε επίπεδο επικοινωνίας και συμβολισμών, χωρίς σαφές πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο και χωρίς κοστολογημένο πρόγραμμα.

«Όλοι θέλουμε μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να δώσει αποτέλεσμα», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, επιχειρώντας να αντιπαραβάλουν τη ρητορική του πρώην πρωθυπουργού με την κυβερνητική έμφαση στη διαχείριση και την παραγωγή έργου. Μάλιστα με ειρωνικό ύφος σημειώνουν: «Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος κάποια στιγμή στην ομιλία του, είπε ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν μάλιστα στην επιλογή του ονόματος του νέου κομματικού φορέα του κ. Τσίπρα, το οποίο — όπως λένε — «παραπέμπει περισσότερο σε επιστροφή σε παλιές λογικές παρά σε σχέδιο για το μέλλον». Θεωρούν ότι ακόμα και η επιλογή του ονόματος έχει παραπομπές σε διχαστικές περιόδους για τη χώρα.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι εδώ εντοπίζεται και η βασική πολιτική αντίφαση της νέας προσπάθειας Τσίπρα: την ώρα που η κοινωνία ζητά επιτάχυνση, μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εκείνος — σύμφωνα με κυβερνητικές αναγνώσεις — επενδύει σε μια ρητορική νοσταλγίας και επιστροφής σε ξεπερασμένα πολιτικά σχήματα.

«Το τελευταίο που απασχολεί τους πολίτες είναι το όνομα ενός κόμματος», σχολιάζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί παράγοντες, υπογραμμίζοντας ότι τα πολιτικά brands χωρίς ουσία δεν αρκούν για να δημιουργήσουν κοινωνικό ρεύμα.

Σφοδρά πυρά κατά ΠΑΣΟΚ: «Βλέπουν τις μετρήσεις και πανικοβάλλονται»

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η κυβερνητική στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις αναφορές στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη περί «συμπαιγνίας» μεταξύ ΝΔ και του νέου κόμματος Τσίπρα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτουν με ειρωνικό τρόπο τα συγκεκριμένα σενάρια, αποδίδοντάς τα στον εκνευρισμό που προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι τελευταίες δημοσκοπικές τάσεις.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «πανικό» στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη μετατρέπεται σταδιακά σε «κόμμα διαμαρτυρίας», υιοθετώντας — όπως λένε — θεωρίες και πρακτικές που αδικούν ακόμη και την ιστορική του διαδρομή.

Μάλιστα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ενδεικτικό της πίεσης που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη τόσο το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στις εταιρείες δημοσκοπήσεων όσο και ότι η ανακοίνωση για τη συνέντευξη Ανδρουλάκη ξεκινούσε με αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο πραγματικός διαγκωνισμός πλέον είναι για τη δεύτερη θέση και αυτό δημιουργεί έντονη νευρικότητα», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τα οποία εκτιμούν ότι η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ θα ενταθεί όσο ο νέος πολιτικός φορέας του πρώην πρωθυπουργού θα επιχειρεί να ανακτήσει χώρο στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.

Η στρατηγική Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη»

Παρά την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης, το βασικό μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση είναι ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν κύκλο εσωτερικών αντιπολιτευτικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει σταθερή: προσήλωση στην κυβερνητική ατζέντα, επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και αποφυγή πολιτικής εσωστρέφειας.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν τελικά όχι τις πολιτικές ανακατατάξεις ή τις νέες κομματικές ονομασίες, αλλά την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας μέχρι την κάλπη του 2027.

