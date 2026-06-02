Η λαμπερή επιστροφή των μεγάλων σόου και των ριάλιτι

Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, την ερχόμενη σεζόν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Τα ελληνικά κανάλια προγραμματίζουν μείωση των μπάτζετ σε πρωινές και μεσημεριανές ζώνες για να ενισχύσουν την prime time με λαμπερά σόου και ριάλιτι.
  • Ο ΑΝΤ1 εξετάζει την επιστροφή του «Dancing with the stars» και ήδη έχει εγκρίνει το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.
  • Ο ΣΚΑΪ επιβεβαιώνει την επαναφορά του «Voice» και σκέφτεται την επιστροφή του «Big Brother» για ενίσχυση της βραδινής ζώνης.
  • Το STAR προετοιμάζει το νέο κύκλο του «GNTM» με τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.
Τα στελέχη των καναλιών έχουν σηκώσει τα μανίκια και έχουν βγάλει τα «κομπιουτεράκια» προκειμένου να αποφασίσουν τι θα βγάλουν στον αέρα την επόμενη χρονιά. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η τάση και η πρόθεση των ιθυνόντων είναι να «περιορίσουν» μπάτζετ σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη προκειμένου να επενδύσουν στην prime time. Μάλιστα, σε αρκετά κανάλια, πέφτουν στο τραπέζι ιδέες για λαμπερά σόου και ριάλιτι θέλοντας να δώσουν περισσότερες επιλογές στους τηλεθεατές και το πρόγραμμα να μην περιορίζεται μόνο στη μυθοπλασία. Άλλωστε, φέτος, τόσο το «Voice» του ΣΚΑΪ, όσο και το «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, αλλά και τα πρότζεκτ του STAR, «MasterChef» και «GNTM», κέρδισαν το στοίχημα στο χρηματιστήριο της τηλεθέασης.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, λοιπόν, μετά τη σαρωτική επιτυχία που σημειώνει το σόου μεταμφιέσεων τα βράδια της Κυριακής, οι ιθύνοντες σκέφτονται να επαναφέρουν το «Dancing with the stars». Πρόκειται για ένα talent show χορού το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου του 2010, ενώ ακολούθησαν αρκετοί κύκλοι με μεγάλη επιτυχία. Η τελευταία σεζόν μετακόμισε στο STAR και τώρα οι αντενικοί εξετάζουν την επαναφορά του. Στο ίδιο κανάλι, το πράσινο φως έχει πάρει και το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η λαμπερή παρουσιάστρια θα βρεθεί ξανά σε αποκαλυπτικές συναντήσεις με ανθρώπους της εγχώριας σόουμπιζ, με τους τελευταίους να ξετυλίγουν το νήμα της ζωής τους.

Την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΪ, έχει κλειδώσει η επιστροφή του «Voice». Το μουσικό σόου είναι το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα του Φαλήρου, τα τελευταία χρόνια, και ήδη οι άνθρωποι του σταθμού φουλάρουν τις μηχανές. Μεγάλο ερωτηματικό είναι το αν θα παραμείνει ίδια η σύνθεση της κριτικής επιτροπής, αφού κάποιοι εκ των συμμετεχόντων φαίνεται ότι θέλουν ανανέωση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το εν λόγω φορμάτ έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας.

Οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ σκέφτονται έντονα και την επαναφορά του «Big Brother». Συνδυαστικά με τις νέες σειρές του Αντρέα Γεωργίου, θέλουν να «χτίσουν» μία δυνατή βραδινή ζώνη που θα δίνει επιλογές στους τηλεθεατές να συντονιστούν με τον σταθμό.

Στο STAR, το κανάλι που έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό στο κομμάτι των ριάλιτι σόου, ετοιμάζει ήδη το «GNTM» και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Η Μπέττυ Μαγγίρα φέρνει αέρα ανανέωσης, ενώ η σταθερή αξία πλέον Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα αποδείξει ξανά ότι είναι γεννημένη… για το εν λόγω πρότζεκτ.

