Διακοπές νερού την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ)
Αγίας Λαύρας και Λεωφ. Γαλατσίου
- ΙΛΙΟΝ
Παραμυθιάς και Τυρνάβου
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
Κράτητος και Ηλία Κοκκώνη
- ΝΙΚΑΙΑ
Κασταμονής και Πατρών
- ΝΙΚΑΙΑ
Λαοκδικείας και Ταρσού
- ΝΙΚΑΙΑ
Κουντουριώτου και Κανάρη
- ΝΙΚΑΙΑ
Γενναδίου και Σολάκα
- ΧΑΙΔΑΡΙ
Λεωφ. Αθηνών και Γεωρ. Παπανδρέου
