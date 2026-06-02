Αυτό είναι το «Plan Β» της Ευρώπης για το αντι - ΝΑΤΟ: Τι είναι το «Nordic Plus»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σε περίπου ένα μήνα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία δεδομένης της νέας πραγματικότητας, η οποία διαμορφώνεται στις σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων.

Πέρυσι στην αντίστοιχη σύνοδο ο Ντόναλντ Τραμπ όχι απλά ζήτησε, αλλά σχεδόν απαίτησε από τις υπόλοιπες χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, θέτοντας ένα στόχο στο 5% του ΑΕΠ. Κάποια αντέδρασαν.

Στη συνέχεια οι ΗΠΑ τιμωρώντας την απροθυμία των Ευρωπαίων νατοϊκών συμμάχων τους να εμπλακούν ενεργά στον πόλεμο με το Ιράν προανήγγειλαν αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Γηραιά Ήπειρο. Πρόσφατα το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των οπλικών συστημάτων και των στρατιωτών που διαθέτει το ΝΑΤΟ.

Με το ΝΑΤΟ- με τη μορφή που το γνωρίζαμε- να κλονίζεται από τις τελευταίες εξελίξεις, η ιδέα μιας εναλλακτικής συμμαχικής δύναμης με επίκεντρο την Ευρώπη κερδίζει πόντους. Πριν από λίγες ημέρες η Ισπανία, η οποία απέρριψε το στόχο Τραμπ για 5% στις αμυντικές δαπάνες και του έκλεισε την πόρτα για τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν- ζήτησε από την ΕΕ να δημιουργηθεί Ευρωστρατός και να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ.

Με την ιδέα του Ευρωστρατού -που συζητείται εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια στις Βρυξέλλες- έχει συμφωνήσει και ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε προ μηνών δηλώσεις του στο περιθώριο ταξιδιού του στην Ινδία.

Πέραν του Ευρωστρατού, του οποίου καλά καλά ούτε τη μορφή δεν γνωρίζουμε, υπάρχει άλλη εναλλακτική για τους Ευρωπαίους;

Αυτό είναι το «Plan Β» της Ευρώπης καθώς η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ κλονίζεται

Σύμφωνα με το eurasiantimes.com, υπάρχει πλέον μια ισχυρή σχολή σκέψης που μοιράζονται οι στρατηγικές ελίτ των 10 σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία το Λονδίνο πρέπει να ηγηθεί της άμυνας της Ευρώπης ενάντια σε οποιαδήποτε ρωσική περιπέτεια, αξιοποιώντας τις πυρηνικές του δυνατότητες, τη μόνιμη θέση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα δίκτυα πληροφοριών και τον ρόλο του ως κορυφαίου παγκόσμιου κόμβου στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Και αυτό προβάλλεται ως «Σχέδιο Β» για την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ, δεδομένων των αυξανόμενων αμφιβολιών σχετικά με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ γενικά και προς τη θεμελιώδη ρήτρα συλλογικής άμυνας, το Άρθρο 5, ειδικότερα, το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και ότι όλοι οι σύμμαχοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης, για να βοηθήσουν το μέλος που δέχεται την επίθεση.

Αν και εδώ και αρκετό καιρό οι ευρωπαίοι πολιτικοί συζητούν διακριτικά για ένα σχέδιο σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ καταστεί αναξιόπιστο, ειδικά αν οι ΗΠΑ μειώσουν τη δέσμευσή τους, η συζήτηση έχει ενταθεί με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Το «Plan Β» συζητήθηκε με κάποια σαφήνεια όταν, το 2025, οι Matti Pesu και Tomas Wallenius του Φινλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (FIIA) συνυπέγραψαν ένα άρθρο υποστηρίζοντας το σχέδιο αυτό. Ωστόσο, η ιδέα τους έλαβε ισχυρή ώθηση από το κορυφαίο και εξαιρετικά επιρροή βρετανικό εβδομαδιαίο περιοδικό The Economist, στο τελευταίο τεύχος του.

Τι είναι το «Nordic Plus»

Οι Pesu και Wallenius συνοψίζουν το «Σχέδιο Β» ως «Nordic Plus». Οι δύο Φινλανδοί μελετητές υποστηρίζουν ότι, για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές απειλές, η Φινλανδία «πιθανότατα θα στραφεί προς τη Σουηδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και, ενδεχομένως, τη Γαλλία. Από λογιστική άποψη, οι σκανδιναβικές χώρες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον εφοδιασμό της Φινλανδίας σε περίπτωση πολέμου, και η Φινλανδία έχει υποστηρίξει σημαντικές βελτιώσεις στη σκανδιναβική συνδεσιμότητα και υποδομή. Επιπλέον, αυτές οι χώρες μπορούν ενδεχομένως να προσφέρουν σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες».

Εξηγώντας ότι, συνολικά, αυτές οι χώρες διαθέτουν αεροπορία με 200 σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και αναμένοντας περισσότερους οικονομικούς πόρους για τον στρατό από τις «ευημερούσες χώρες της Νορβηγίας και της Σουηδίας», οι Pesu και Wallenius θεωρούν στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο ως «έναν σοβαρό πάροχο ασφάλειας με γνήσιο ενδιαφέρον για την ασφάλεια της Βόρειας Ευρώπης».

Για αυτούς, το Λονδίνο θα μπορούσε «ενδεχομένως να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικής υποστήριξης στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, παρέχοντας επίσης ειδικές δυνατότητες όπως πληροφορίες, αναγνώριση και επιτήρηση».

⭕?????? UK Builds New Naval Alliance to Counter Russia in Europe’s North



The United Kingdom is forming a unified maritime force with nine European nations under the Joint Expeditionary Force (JEF) to deter potential threats from Russia across the "open sea border" in Northern…

Τέλος, φέρνουν στο προσκήνιο τη Γαλλία, ένα επιπλέον ευρωπαϊκό βαρέων βαρών. «Η Γαλλία θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αποτροπή της Φινλανδίας, ιδίως μέσω των πυρηνικών όπλων της. Δεν είναι αδιανόητο ότι ο φινλανδικός ουρανός θα μπορούσε σύντομα να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές αποστολές γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών με πυρηνική ικανότητα, εάν το Παρίσι είναι πραγματικά έτοιμο να εισαγάγει μια ευρωπαϊκή διάσταση στην πυρηνική αποτροπή του», υποστηρίζουν.

Από την άλλη πλευρά, για το Economist, το Σχέδιο Β απαιτεί κάτι περισσότερο από την απόκτηση όπλων· «σημαίνει τη δημιουργία μιας δομής στο πλαίσιο της οποίας θα πολεμούσαν οι Ευρωπαίοι».

Και σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει ότι, δεδομένου ότι ο πυρήνας των χωρών που θα πολεμήσουν βρίσκεται στη Βόρεια Ευρώπη – μια συμμαχία χωρών της Βαλτικής και των Σκανδιναβικών χωρών – η δομή διοίκησης θα πρέπει να είναι η υπό βρετανική ηγεσία συμμαχία γνωστή ως Joint Expeditionary Force (JEF), με αρχηγείο κοντά στο Λονδίνο.

Τι είναι η Joint Expeditionary Force

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Joint Expeditionary Force (JEF) υπό βρετανική ηγεσία είναι μια στρατιωτική συμμαχία ταχείας αντίδρασης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας. Ιδρύθηκε το 2014 ως συμπλήρωμα ενός ευρύτερου οργανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει δυνάμεις υψηλής ετοιμότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα για περιστάσεις που δεν πληρούσαν το όριο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Σουηδία και η Φινλανδία προσχώρησαν στη συμμαχία το 2017, χρόνια πριν υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ λειτουργεί με βάση τη συναίνεση ή την ομοφωνία μεταξύ των 32 μελών του, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εμποδίσει οποιαδήποτε αντίδραση του ΝΑΤΟ σε επίθεση εναντίον των μελών του. Ωστόσο, η JEF μπορεί να αντιδράσει σε καταστάσεις χωρίς συναίνεση. Λέγεται ότι έχει ενεργοποιηθεί αρκετές φορές με αυτή τη βάση για ασκήσεις και ναυτικές περιπολίες. Η ιδέα εδώ είναι να ανταποκρίνεται άμεσα σε κρίσεις στον Βορρά, τον Βόρειο Ατλαντικό και τη Βαλτική Θάλασσα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της JEF είναι ότι δεν διατηρεί μόνιμο στρατό. Αντ' αυτού, οι συμμετέχουσες χώρες αντλούν δυνάμεις από προκαθορισμένες μονάδες υψηλής ετοιμότητας μόνο όταν απαιτείται ενεργοποίηση ή κοινή άσκηση. Και οι επιχειρήσεις είναι εθελοντικές, με τις συμμετέχουσες χώρες να αποφασίζουν αν θα συνεισφέρουν και ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες θα αναπτύξουν με βάση την ακριβή κρίση που αντιμετωπίζουν.

Η JEF δηλώνει ότι συμπληρώνει το ΝΑΤΟ και ότι ο μοναδικός σχεδιασμός της της επιτρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα για την προστασία κρίσιμων υποδομών (όπως υποβρύχια καλώδια και αγωγοί στη Βαλτική) χωρίς να απαιτείται η συναίνεση ολόκληρης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί το επιχειρησιακό αρχηγείο και τη διοίκηση της JEF στο Αρχηγείο Μόνιμων Κοινών Δυνάμεων (SJFHQ) στο Northwood του Λονδίνου. Το αρχηγείο φέρεται να διαθέτει ήδη τα δικά του ασφαλή δίκτυα επικοινωνιών τα οποία, αν και περιορισμένα, δεν βασίζονται στο ΝΑΤΟ. Και διαθέτει δυνατότητες στον τομέα των πληροφοριών, του σχεδιασμού και της εφοδιαστικής, υποστηριζόμενες από ένα βαθμό πυρηνικής αποτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, το Economist υποστηρίζει ότι «η JEF φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση εάν τα ευρωπαϊκά μέλη δεν είναι σε θέση να αναλάβουν το υπάρχον πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ευρώπη θα βρει κάποια μορφή αμυντικού πλαισίου για να αντικαταστήσει τους Αμερικανούς. Μια αποτρεπτική δύναμη που βασίζεται σε κάποιον που μπορεί να μην εμφανιστεί δεν αποτελεί καθόλου αποτρεπτική δύναμη».

Tα... αγκάθια

Ωστόσο, οποιοδήποτε Σχέδιο Β που βασίζεται στη JEF ή στη βρετανική ηγεσία δεν στερείται ορισμένων εγγενών περιορισμών.

Πρώτον, ο στρατηγικός αντίκτυπος της JEF περιορίζεται από την έλλειψη μόνιμης δύναμης. Η εξάρτησή της από την εθελοντική εθνική συμμετοχή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της στιγμής. Μια επιχείρηση υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων κρατών (ιδίως οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία) δεν υποστηρίζει πολιτικά την ανάπτυξη ή τον επιχειρησιακό στόχο.

Δεύτερον, καθώς η JEF είναι αυστηρά βελτιστοποιημένη για τη Βόρεια Ευρώπη, τη Βαλτική Θάλασσα και την Αρκτική, οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι δεν έχει σχεδιαστεί ούτε είναι εξοπλισμένη για να προβάλλει ισχύ ή να διαχειρίζεται κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε θέατρα της Νότιας Ευρώπης.

Τρίτον, η JEF φέρεται να στερείται των βαρέων τεθωρακισμένων, του εφοδιαστικού βάθους και της «μάζας» στρατευμάτων που απαιτούνται για μια παρατεταμένη, υψηλής έντασης, συμβατική πολεμική σύρραξη μεταξύ κρατών. Εξάλλου, οι ανισότητες στον εκσυγχρονισμό μεταξύ των δέκα κρατών μελών θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ενοποιημένη επιχειρησιακή απόδοση. Πάνω απ' όλα, στερείται μεγάλων δυνάμεων όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία.

Τέταρτον, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Βρετανίας να ασκήσει ηγεσία, δεδομένου του συρρικνωμένου αμυντικού προϋπολογισμού της, ο οποίος έχει αφήσει τη χώρα με λιγότερα πλοία, υποβρύχια και στρατιωτικές μονάδες.

Πέμπτον, υπάρχει η σημασία του αμερικανικού παράγοντα. Ακόμη και οι Matti Pesu και Tomas Wallenius αναγνωρίζουν ότι «η ήπειρος, στερούμενη εταιρικής δράσης σε θέματα άμυνας, θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στο συντονισμό της ασφάλειάς της ελλείψει αμερικανικής ηγεσίας, αν η ιστορία αποτελεί οδηγό. Στη δεκαετία του 1920, η Αμερική αποφάσισε να αποσυρθεί από τα προβλήματα της Ευρώπης. Η Βρετανία και η Γαλλία προσπάθησαν να καλύψουν το κενό και προσπάθησαν να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δυστυχώς, η Βρετανία και η Γαλλία ήταν οικονομικά και στρατιωτικά πολύ αδύναμες για να αποτρέψουν αποτελεσματικά τις φιλοδοξίες των ρεβιζιονιστικών κρατών».

Αυτοί οι οικονομικοί περιορισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία φαίνονται εξίσου σχετικοί σήμερα.

Και στο βάθος... Σχέδιο Γ

Στην πραγματικότητα, παρά τη διάδοση της έννοιας του Σχεδίου Β, οι Pesu και Wallenius φοβούνται την αποτυχία της ιδέας και, σε αυτή την περίπτωση – και αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο – μιλούν για Σχέδιο Γ. «Εάν η διατήρηση της συμμαχικής υποστήριξης για την ασφάλεια της Φινλανδίας γίνει όλο και πιο δύσκολη, είναι πιθανό η Φινλανδία να διερευνήσει τη δυνατότητα ενός Σχεδίου Γ βασισμένου στην προσέγγιση με τη Ρωσία».

Παρεμπιπτόντως, η Φινλανδία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ στις 4 Απριλίου 2023. Ωστόσο, μέσα σε δύο χρόνια, οι φινλανδικές στρατηγικές ελίτ μιλούσαν για το Σχέδιο Β, αβέβαιοι ως προς την ικανότητα του ΝΑΤΟ να σώσει τη χώρα τους από τη Ρωσία. Και δεν είναι αντίθετοι στο να κατευνάσουν τη Ρωσία στο πλαίσιο του Σχεδίου Γ.

Αυτό σημαίνει ότι το Σχέδιο Β θα παραμείνει αδιέξοδο; Μόνο ο χρόνος θα δείξει.

