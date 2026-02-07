Νίκος Δένδιας από Ινδία: Συμφωνώ με τον Ευρωστρατό - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

Στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συζήτηση που είχε στο “The India – EU Forum” στο Νέο Δελχί με τον Ashok Malik.

Επίσης έστειλε νέο μήνυμα στην Τουρκία σημειώνοντας ότι δεν μπαίνουν στο SAFE χώρες που απειλούν την ΕΕ ή κράτη μέλη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την Ινδία «κάτι απαραίτητο» ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας εξηγώντας ότι «εξυπηρετεί τόσο την Ευρώπη ως σύνολο, αλλά και για την Ελλάδα μεμονωμένα».

Για την Ελλάδα, ανέφερε ότι «δεν είναι μεγάλη οικονομία» με ΑΕΠ μικρότερο από 250 δισ. ευρώ ετησίως.

Όπως υπογράμμισε, η Ινδία «πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ελλάδα αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η Ελλάδα δυστυχώς πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ινδία αξίας μικρότερης των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως».

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια:

Οι χώρες της ΕΕ, παραμέλησαν την άμυνά τους. Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η Ευρώπη θεώρησε ότι δεν χρειάζεται άμυνα και ότι αρκεί η αμερικανική ομπρέλα προστασίας.

Η Ελλάδα, είναι μια μεσαίου μεγέθους ή και μικρή, θα μπορούσε κανείς να πει, χώρα, ωστόσο ο αριθμός αρμάτων μάχης που διαθέτουμε είναι μεγαλύτερος από του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου και της Ολλανδίας συνολικά!

Δεν είναι απλά θέμα γραμμών παραγωγής ή εξοπλισμών ή μεγέθους ενόπλων δυνάμεων ή αριθμού μαχητικών αεροσκαφών. Υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που χρειάζεται χρόνο, και αυτό είναι η κουλτούρα. Οι Ευρωπαίοι της νέας γενιάς δεν κατανοούν ακόμα την ανάγκη να υπηρετήσουν τη χώρα τους, να υπηρετήσουν ιδανικά. Να υπηρετήσουν την υπεράσπιση αυτού που έχει δημιουργήσει η ΕΕ, που είναι ένας χώρος δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πολύ σκληρά. Το να επενδύσουμε απλώς χρήματα πολύ γρήγορα δεν είναι η απάντηση.

Είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές ελίτ και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν την ανάγκη για επενδύσεις στην άμυνα. Και συνειδητοποίησαν την ανάγκη δημιουργίας μιας αμυντικής ομπρέλας για την Ευρώπη αντί απλά να βασίζονται στις ΗΠΑ.

Γίνεται ολοένα πιο σαφές ότι, αν δεν δημιουργήσουμε κοινές δομές άμυνας στην ΕΕ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα με τη δημιουργία κοινών δομών ή ακόμα και ενός Ευρωπαϊκού Στρατού.

Όσον αφορά την περιοχή Ινδικού – Ειρηνικού, στη σύγχρονη εποχή, οι γεωγραφικές διαφορές του παρελθόντος δεν έχουν νόημα. Προσωπικά βλέπω τον κόσμο ως ένα κοινό περιβάλλον ασφαλείας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει αν π.χ. οι θαλάσσιες οδοί στον Ινδικό Ωκεανό δεν είναι ανοιχτές.

Το ΝΑΤΟ εγγυάται την την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών του

Για το ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Είναι μια μακροχρόνια συμμαχία που εγγυάται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών του. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη Γροιλανδία. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την υπερατλαντική συμμαχία. Αλλά το υφιστάμενο πλαίσιο συνθηκών, ειδικά μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ, παρέχει στις ΗΠΑ σημαντικό βαθμό ελευθερίας στη Γροιλανδία και λίγα χρόνια πριν οι ΗΠΑ είχαν μεγάλο αριθμό βάσεων στη Γροιλανδία. Έπειτα οι ΗΠΑ μείωσαν την παρουσία τους στη Γροιλανδία με δική τους πρωτοβουλία. Είναι εύκολο λοιπόν για τις ΗΠΑ, αν το επιθυμούν, να αναβαθμίσουν και πάλι την παρουσία τους στη Γροιλανδία και αυτό θα είναι σημαντικό για τη διατλαντική συμμαχία, για τις ΗΠΑ, για την Ευρώπη. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτές τις ακραίες συζητήσεις περί κυριαρχίας, σκληρής ισχύος».

Και πρόσθεσε: «Θα χαρούμε αν αυτό το θέμα δεν εμφανιστεί ξανά στο πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου εντός του ΝΑΤΟ ή μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Όλοι, και εννοώ και τις ΗΠΑ, και την Ευρώπη και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια ισχυρή σύμπνοια και ειλικρινείς συζητήσεις και σχέσεις. Νομίζω ότι το θέμα της Γροιλανδίας έχει ξεπεραστεί».

Θεωρούμε την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα συμπληρωματική του ΝΑΤΟ

«Πρέπει», συνέχισε, «να εργαστούμε πολύ σκληρά. Το να επενδύσουμε απλώς χρήματα πολύ γρήγορα δεν είναι η απάντηση. Ακόμα και αυτή η αύξηση των επενδύσεων, ας είμαστε ειλικρινείς, για να δημιουργήσει νέες γραμμές παραγωγής απαιτεί χρόνια. Ο υφιστάμενος μηχανισμός SAFE της ΕΕ περιλαμβάνει μια ρήτρα που προβλέπει όποια επένδυση πραγματοποιείται να πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνει η εκταμίευση μέχρι το 2030. Δεν υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής μέχρι το 2030 και να είναι σε χρήση το τελικό προϊόν. Στην ουσία, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές των υφιστάμενων προϊόντων και την αξία των μετοχών των υφιστάμενων εταιρειών. Χρειάζονται όμως χρόνια, για τη δημιουργία νέων εταιρειών που θα παράγουν προϊόντα διττής χρήσης ή προϊόντα χρήσιμα για αμυντικούς σκοπούς».

«Φυσικά παραμένει ένα σημαντικό θέμα που είναι τα πυρηνικά όπλα. Η μόνη πυρηνική δύναμη στην ΕΕ είναι η Γαλλία, η ισχύς της οποίας είναι αρκετά περιορισμένη. Η άλλη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη, γεωγραφικά και πολιτιστικά, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και πάλι όμως με περιορισμένη ισχύ, άρα η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα κάνει σχετικά με την πυρηνική ομπρέλα της. Και φυσικά, όλοι στην Ευρώπη συμφωνούμε ότι θεωρούμε την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα συμπληρωματική του ΝΑΤΟ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε στενά με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ» ανέλυσε.

«Η αγορά εξοπλισμών ή η παραγωγή εξοπλισμών δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη. Είμαστε όμως στον σωστό δρόμο» επισήμανε.

