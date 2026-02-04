Δένδιας: «Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, να αντιγράψουμε το Ισραήλ»- Τι είπε για την άμυνα

Σημαντικές αναφορές τόσο για την Τουρκία όσο και για το Ισραήλ περιελάμβανε ομιλία του υπουργού Εθνικής Αμύνης, Νίκου Δένδια, σε εκδήλωση στις ΗΠΑ όπου βρίσκεται.

«Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη», αναγνώρισε ο κ. Δένδιας, ο οποίος πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο τουρκικών μέσων ενημέρωσης και του λεγόμενου «βαθέος κράτους» με αφορμή κατά καιρούς δηλώσεις του. Ωστόσο δεν παρέλειψε να καταδικάσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τόνισε δε ότι τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνει το Ισραήλ...

Παράλληλα ο υπουργός Άμυνας αναφερόμενος στο Ισραήλ κάλεσε να «αντιγράψουμε τις μεθόδους» του. Επιπλέον έκανε λόγο για τις αμυντικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ της Ελλάδας σημειώνοντας ότι «δαπανάμε περισσότερο από 3,4% του ΑΕΠ. Μερικές φορές είναι 3,7%».

O υπουργός Εθνικής Άμυνας. Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, συμμετείχε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, σε συζήτηση που διοργάνωσε το FDD (The Foundation for Defense of Democracies), με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στα ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII».

Ο κ. Δένδιας, τον οποίο προλόγισαν ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, είχε συζήτηση συγκεκριμένα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD Τζόναθαν Σάντζερ (Jonathan Schanzer).

Στη συζήτηση με τον Jonathan Schanzer @JSchanzer, εκτελεστικό διευθυντή του @FDD (The Foundation for Defense of Democracies), με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις για ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”,… pic.twitter.com/Nu7v9btbCj — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2026

«Βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσον μιας τεράστιας γεωπολιτικής αναταραχής. Παράλληλα είμαστε μια μεσαίου μεγέθους Ευρωπαϊκή χώρα , μέλος της ΕΕ, μια δημοκρατία, μέλος του ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα Δυτικά Βαλκάνια, σταθερότητας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, ως γεωγραφικής οντότητας. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας. Δεν σας λέω κάτι που δεν είναι ήδη γνωστό, χρειαζόμαστε βοήθεια, και από την ΕΕ και από τις ΗΠΑ», είπε ο κ. Δένδιας αρχικά.

Οι αμυντικές δαπάνες

Ερωτώμενος για τις ελληνικές αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό επί του ΑΕΠ απάντησε: «Για εμάς, η συζήτηση με τις ΗΠΑ σε αυτό το σημείο είναι εύκολη, γιατί δαπανάμε περισσότερο από 3,4% του ΑΕΠ. Μερικές φορές είναι 3,7%. Και λάβετε σας παρακαλώ υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βγήκε από μια τεράστια κρίση, μια δεκαετή κρίση κατά την οποία χάσαμε περίπου 30% του ΑΕΠ μας, που αναλογεί στη συνέπεια ενός πολέμου, ενός μεγάλου και καταστροφικού πολέμου. Παρ’ όλ’ αυτά, είμαστε ακόμα όρθιοι και νομίζω ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους στρατούς, από τις καλύτερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ΕΕ, δεδομένου του μεγέθους μας, και πολύ καλύτερες από χώρες που έχουν τριπλάσιο, τετραπλάσιο ή και πενταπλάσιο ΑΕΠ από εμάς. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τις ΗΠΑ σε αυτό το επίπεδο».

Η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Ισραήλ και στις σχέσεις του με την Ελλάδα : «Ο ομόλογός μου κ. Katz βρέθηκε στην Αθήνα πριν από 10 μέρες και είχαμε μια σε βάθος συζήτηση, ενώ συμφωνήσαμε και για τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας με το Ισραήλ. Νομίζω ότι το Ισραήλ είναι πλέον ένας εταίρος που μπορεί να δείξει στην Ελλάδα πώς να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και θα χαρούμε να αντιγράψουμε αυτές τις μεθόδους γιατί, αν είναι κανείς έξυπνος, δεν χρειάζεται να επανεφευρίσκει πράγματα, απλά δημιουργεί μια βούληση που εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Έχουμε όμως και μια αρκετά κοινή αντίληψη με το Ισραήλ για πολλές προκλήσεις της περιοχής. Έχει λοιπόν πολιτικό και πρακτικό νόημα να κάνουμε πράγματα από κοινού».

Upon the conclusion of my visit to #Washington and my participation in the Delphi Forum, I had the opportunity to meet with the U.S. Secretary of Defense, Mr. @PeteHegseth, in the presence of the Under Secretary of Defense for Policy, Mr. @ElbridgeColby.



During the meeting, I… pic.twitter.com/snNy8Q4uSx — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 4, 2026

Το ζήτημα της Τουρκίας

Στη συνέχεια η συζήτηση περιστράφηκε στην Τουρκία και στις ενδεχόμενες συνέπειες του νέο-Οθωμανικού επεκτατισμού της.

«Κατ’ αρχάς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η Τουρκία - Türkiye όπως την αποκαλούν, ο Πρόεδρος Erdoğan θέλει να αποκαλούν τη χώρα του Türkiye, θεωρεί ότι η ονομασία Turkey είναι υποτιμητική για τη χώρα - υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη τα τελευταία χρόνια, αναφέρατε αρκετές τουρκικές επιτυχίες. Θα προσέθετα και τη Λιβύη, υπάρχει στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Λιβύη και νομίζω ότι πλέον η Τουρκία έρχεται σε συμφωνία και με την Ανατολική Λιβύη, ενώ έχει επίσης παρουσία στην Αφρική και ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια Αφρική. Ως Υπουργός Εξωτερικών περιόδευσα στην Αφρική και υπήρχε σαφής τουρκική παρουσία, δύο φορές συνάντησα τον Πρόεδρο Erdoğan στο έδαφος. Η Τουρκία λοιπόν υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη. Σημείωσε επίσης επιτυχίες στον Νότιο Καύκασο.

Στο ερώτημά σας τώρα, μην με παρεξηγήσετε, δεν είμαι κατά της Τουρκίας, ούτε το Ισραήλ θεωρώ. Θυμηθείτε ότι 20-25 χρόνια πριν το Ισραήλ και η Τουρκία ήταν οι καλύτεροι φίλοι και στενοί σύμμαχοι. Το Ισραήλ ήταν πιο κοντά με την Τουρκία απ’ ότι με την Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρός της Ελλάδας, αλλά δεν ήταν τόσο κοντά με την Ελλάδα όσο ήταν με την Τουρκία.

Τι άλλαξε λοιπόν; Ας το δούμε από την οπτική του Ισραήλ και όχι της Ελλάδας γιατί αν το δούμε από την οπτική της Ελλάδας, κάποιοι μπορεί να πουν ότι είμαι μεροληπτικός. Ας το δούμε από την οπτική του Ισραήλ. Ποιος υποστηρίζει τη Χαμάς, πραγματικά υποστηρίζει τη Χαμάς; Ποιος δεν έχει εκφράσει τη λύπη του για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ; Ποιος υποθάλπει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα; Και, όποτε βρίσκομαι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως τώρα βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, προτείνω ένα τεστ το οποίο νομίζω είναι πολύ εύκολο.

Έχουμε και την Τεχνητή Νοημοσύνη . Ας ζητήσουμε από τους Αμερικανούς να δημιουργήσουν μια εικόνα του μέλλοντος, σε 10 μέρες, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, πώς επιθυμούν να είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βάσει των συμφερόντων τους; Έπειτα, πηγαίνετε στην Άγκυρα και ζητήστε το ίδιο πράγμα από τον Πρόεδρο Erdoğan, να απεικονίσει πώς θα ήθελε να είναι αυτή η περιοχή σε 10-20 χρόνια. Πόσο θεωρείτε ότι θα μοιάζουν αυτές οι δύο εικόνες; Νομίζω ότι δεν θα μοιάζουν καθόλου, θα είναι τελείως διαφορετικές. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου προς τις ΗΠΑ. Τι θέλετε; Τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας; Η οπτική του Ισραήλ ή η οπτική της Τουρκίας; Και πράξτε ανάλογα με τα συμφέροντά σας», ανέφερε ο υπουργός.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ αντιδρούν σε κοινές προκλήσεις. Δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε την Τουρκία εκτός, δεν προσπαθούμε να αποκλείσουμε την Τουρκία απ’ ό,τι κάνουμε. Θα ήταν ευχής έργο αν τελικά η Τουρκία συμμετέχει σε αυτό που κάνουμε.



Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν κανόνες.… pic.twitter.com/SETFU0ePI6 — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 4, 2026

Για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τόνισε επίσης:

Ας ξεκινήσουμε με τη φιλία μεταξύ του Προέδρου Trump και του Προέδρου Erdoğan. Ωραία! Γιατί δεν μπορεί να γίνει με τον σωστό τρόπο, με τον Πρόεδρο Trump να τραβήξει τον Πρόεδρο Erdoğan προς τις δυτικές αξίες, τις δυτικές προσεγγίσεις, τα δυτικά συμφέροντα και όχι το αντίθετο; Γιατί ο Πρόεδρος Trump να αποδέχεται την ιδέα ενός ισλαμικού στοιχείου στην περιοχή και να μην τραβά τον Πρόεδρο Erdoğan προς την αρχική του θέση; Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ποια ήταν η αρχική θέση του Προέδρου Erdoğan. Ήθελε η Τουρκία να γίνει μέλος της ΕΕ. Ήθελε ανθρώπινα δικαιώματα. Ήθελε κράτος δικαίου στην Τουρκία. Γιατί να μην τον επαναφέρουμε στην αρχική θέση του; Είναι ρητορικό φυσικά το ερώτημα, ποιος είμαι εγώ που θα υπαγορεύσω τί θα κάνει ο Πρόεδρος Trump ή ο Πρόεδρος Erdoğan;

Τους σέβομαι και τους δύο, είναι ηγέτες των χωρών τους, αρχηγοί κυβερνήσεων. Όσον αφορά την Ελλάδα και το Ισραήλ, η Ελλάδα και το Ισραήλ αντιδρούν σε κοινές προκλήσεις. Δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε την Τουρκία εκτός, δεν προσπαθούμε να αποκλείσουμε την Τουρκία απ’ ό, τι κάνουμε.

Θα ήταν ευχής έργο αν τελικά η Τουρκία συμμετέχει σε αυτό που κάνουμε. Αυτό όμως έχει κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες δεν είναι κανόνες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, είναι οι κανόνες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αν η Τουρκία αποδεχθεί τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Γιατί όχι;

Αλλά αν δεν το κάνει, αν η Τουρκία έχει αυτή την περίεργη ιδέα ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή χωρικά ύδατα πέραν των 6 ν.μ. ή ΑΟΖ, ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως στην περίπτωση της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον τουρκικό τρόπο «ερμηνείας» του Διεθνούς Δικαίου - γιατί το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ακόμα και αν είναι κανείς μεθυσμένος- η Κρήτη λοιπόν έχει μόνο χωρικά ύδατα 6 ν.μ.! Πώς μπορεί να γίνει συζήτηση όταν υπάρχει τέτοια προσέγγιση; Και, παρόλα αυτά, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και η προσωπική μου θέση είναι να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την Τουρκία.

Γιατί, κάποια στιγμή στο μέλλον, αν υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, η Τουρκία ίσως κατανοήσει εν τέλει ότι και τα δικά της συμφέροντα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνει το Ισραήλ, αυτό που κάνει η ΕΕ σε σχέση με μια «ατομικιστική» προσέγγιση για την αναβίωση κάποιου είδους Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη μορφή που είχε μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και που θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σήμερα.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας αναφερθηκε εκτενώς και στην πολιτική της Γαλάζιας Πατρίδας:

« Κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Δεν υπήρχε πριν από 12 ή 15 χρόνια. Θυμάμαι όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών και είδα τον Προέδρο Ερντογάν, μιλώντας στη Ναυτική Ακαδημία της Τουρκίας και πίσω του να υπάρχει ένας χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας, κάλεσα ένα φίλο μου και τον ρώτησα «τι στο καλό είναι αυτό;» και μου απάντησε «Νίκο, δεν ήξερε τι βρισκόταν πίσω του». Το αναφέρω γιατί τότε η Γαλάζια Πατρίδα ήταν μια καινούργια προσέγγιση. Μέσα σε 2-3 χρόνια έγινε το επίσημο δόγμα του τουρκικού κράτους. Μου λένε ότι τώρα το διδάσκουν στα τουρκικά σχολεία. Φοβάμαι ότι είναι μια παγίδα για όλους μας. Και μια παγίδα ειδικά για την τουρκική κοινωνία».

(...)

«Η Ελλάδα αποφεύγει και πρέπει να αποφεύγει να δημιουργεί κάτι αντίστοιχο με τη Γαλάζια Πατρίδα και απλά αντίθετο σε αυτή. Είναι εύκολο για ένα σύστημα να δημιουργήσει αυτές τις μεγαλοπρεπείς ιδέες του 19ου αιώνα, του επεκτατισμού κτλ. Αλλά αυτά έχουν ξεπεραστεί. Δεν εξυπηρετεί ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη κοινωνία. Οπότε όχι, η Ελλάδα δεν προωθεί κάτι τέτοιο.

Μιλώντας για την Κύπρο ως αδελφή χώρα και αδελφό έθνος δεν εννοούμε μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους. Αυτό που υποστηρίζουμε είναι μια ενοποιημένη Κύπρος, μέλος της ΕΕ, με πλήρη δικαιώματα για όλους. Και ειλικρινά, αν υπήρχε ένας Τούρκος φίλος εδώ και μπορούσε να μας μιλήσει μυστικά χωρίς να ακουστεί, και του κάναμε μια απλή ερώτηση: «Πού θα προστατεύονταν καλύτερα τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων, στην ΕΕ ή στην Τουρκία;», «πού θα κοιμόταν το βράδυ και θα ήταν σίγουρος ότι δεν θα τον συνελάμβαναν το πρωί για τις πεποιθήσεις του ή γιατί είπε κάτι εναντίον κάποιου στο τουρκικό πολιτικό σύστημα;». Υποστηρίζουμε μια ενοποιημένη Κύπρο, με πλήρη δικαιώματα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως μέλος της ΕΕ.

Και αυτό συμφέρει τους Τουρκοκύπριους, τους Ελληνοκύπριους και την ίδια την Τουρκία. Πιστεύω ότι το συμφέρον της Τουρκίας είναι όχι προς ένα μακρινό παρελθόν αλλά προς ένα φωτεινό μέλλον. Ως δημοκρατική, πλούσια, μεγάλη, σημαντική χώρα και πολύ στενός φίλος με την Ελλάδα κάποια στιγμή».

Συζήτηση του ΥΕΘΑ @NikosDendias στο “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII” με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD J. Schanzerhttps://t.co/RNV3EAimNn



Δείτε το βίντεο εδώ: https://t.co/XbffKHc2jh pic.twitter.com/QrwgydZwqQ — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) February 4, 2026

Διαβάστε επίσης