Δένδιας: Συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για την αντιμετώπιση drones και υποβρυχίων

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατς, βρέθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάσχεση drones, σμηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αυτόνομων σκαφών επιφανείας (USV).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όπως επισημαίνει το Reuters, η αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς, έχοντας ήδη αποδώσει καρπούς μέσω του κοινού κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των συχνών στρατιωτικών ασκήσεων.

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη.

Να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο», είπε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Διαβάστε επίσης