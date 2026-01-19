Στην Αθήνα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας - Την Τρίτη η συνάντηση Δένδια με Κατζ

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ θα έχει την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας.

Στις 10:30 ο Ισραήλ Κατζ θα γίνει δεκτός στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας – Ισραήλ.

Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με εβραϊκά ΜΜΕ, η επίσκεψη Κατζ «σχετίζεται με θέματα ασφάλειας». Ο Ισραήλ Κατζ, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αλλά και την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης για την Γάζα, είναι από τους υπουργούς που δύσκολα αφήνουν το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν επίσημες επισκέψεις σε άλλες χώρες. Έτσι η επίσκεψη του δείχνει να έχει έντονη συμβολική και ουσιαστική σημασία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ενημερωτική ιστοσελίδα Ynet, η επίσκεψη Κατζ, που θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, πήρε το πράσινο φως του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής. Τον Κατζ θα αντικαθιστά στα καθήκοντα του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιάριβ Λεβίν.

