Δένδιας από «Κίμων»: «Μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό. Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Με την παρουσία του Νίκου Δένδια να δίνει σαφές πολιτικό και στρατηγικό στίγμα, η ένταξη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στο Πολεμικό Ναυτικό σηματοδοτεί –όπως ο ίδιος υπογράμμισε– τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή αποτροπής και τεχνολογικής υπεροχής. Από τον Σαρωνικό Κόλπο, ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε την «Ατζέντα 2030» ως το πλαίσιο μέσα από το οποίο η Ελλάδα αποκτά όχι απλώς ισχυρά πλοία, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα γνώσης και άμεσης αντίδρασης, με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών και την προάσπιση της κυριαρχίας της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στην τελετή εν πλω υποδοχής της πρώτης Φρεγάτας FDI HN (Belh@rra) F-601 «ΚΙΜΩΝ», στον Σαρωνικό Κόλπο, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παρόντες ήταν επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλειος Βιλιάρδος, ο τέως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Βουλευτής, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, οι Βουλευτές Σταύρος Μιχαηλίδης, Νίνα Κασιμάτη, Ανδρέας Βορύλλας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, η Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασσιάκος ΠΝ και ο Υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε από τη Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»:

«Μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό. Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μεγάλη ημέρα για την Πατρίδα μας. Η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Και θα ήθελα να πω, χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η Φρεγάτα αυτή, στην έκδοση «Standard 2 ++», είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη.

Στην εν πλω υποδοχή της Φρεγάτας #FDI «ΚΙΜΩΝ» στον Σαρωνικό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη @PrimeministerGR.



Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της Πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτή είναι η αποστολή της.

Θα ήθελα να πω όμως και κάτι παραπάνω. Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, με την «Ατζέντα 2030», μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση μέσα από πλατφόρμες όπως ο «ΚΙΜΩΝΑΣ, ενταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση.

Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας, μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα, με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό.

Να είναι πάντα καλά το βαπόρι. Να είναι ο Αη Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους. Και, βεβαίως, ο Άγιος Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους».

