Ολυμπιακός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε Φουρνιέ κι «ερυθρόλευκους» για «σοβαρό φαινόμενο βίας»

Ο Γάλλος γκαρντ ξέφυγε και ξανά κι επιτέθηκε σε φίλαθλο των γηπεδούχων, ο οποίος καθόταν στις court seats, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ένταση υπήρξε και μετά τη λήξη, με τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, να ανοίγει διάλογο με φίλους των γηπεδούχων.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».