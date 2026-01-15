Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Η ελληνική Belharra «Κίμων» έπιασε ελληνικό λιμάνι μετά βαϊων και κλάδων.

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου, το απόλυτο gamechanger.

Από πού πήρε όμως το όνομά της; Ποιος ήταν ο Κίμων;

Ο Κίμων (περ. 510-450 π.Χ.) ήταν σπουδαίος Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ., γιος του Μιλτιάδη, του νικητή της μάχης του Μαραθώνα, και της Ηγησιπύλης, κόρης του Θράκα βασιλιά Ολόρου. Ως ηγέτης των αριστοκρατικών, ηγήθηκε των εκστρατειών κατά των Περσών στην Ανατολή και την Κύπρο, συνέδεσε το όνομά του με την άνοδο της Αθηναϊκής ηγεμονίας και πέθανε στην Κύπρο μετά την πολιορκία του Κιτίου.

Οικογένεια και Καταγωγή: Ανήκε στους Φιλαΐδες, από αριστοκρατικό γένος, και η μητέρα του ήταν η Θρακίδα Ηγησιπύλη.

Πολιτική Καριέρα: Μετά τον θάνατο του Αριστείδη και την εξορία του Θεμιστοκλή, έγινε ο κορυφαίος ηγέτης της Αθήνας.

Στρατιωτικές Επιτυχίες: Εξασφάλισε την κυριαρχία της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκκαθαρίζοντας περιοχές από τους Πέρσες.

Θάνατος: Πέθανε το 450 π.Χ. κατά την πολιορκία του Κιτίου στην Κύπρο, δίνοντας εντολή να μην γίνει γνωστός ο θάνατός του αμέσως, ώστε να μην αποθαρρυνθούν οι στρατιώτες.

Κληρονομιά: Η νίκη των Αθηναίων στη Σαλαμίνα της Κύπρου μετά τον θάνατό του, οδήγησε στη φράση "και νεκρός ενίκα".

