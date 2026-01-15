Το θωρηκτό «Αβέρωφ» υποδέχεται στον φαληρικό όρμο τη φρεγάτα «Κίμων»
Μαζί με το Αβέρωφ, θα υποδεχθεί το Κίμων και η «Ολυμπιάς» σε μια ιστορική στιγμή, καθώς πρόκειται για τρία πλοία του ΠΝ, τα οποία φέρουν πλώρη, που έχει ανάποδη κλίση σε σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων
Το πλοίο-θρύλος του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό Αβέρωφ ρυμουλκήθηκε στα ανοιχτά της θάλασσας του Πειραιά, για να προϋπαντήσει τον «Κίμων» την νεότευκτη φρεγάτα του ΠΝ που πλέει σε ελληνικά ύδατα και θα γίνει αποδεκτό μετά τιμών στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
