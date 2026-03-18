IAEA: Βλήμα έπληξε το πυρηνικό συγκρότημα του Μπουσέρ στο Ιράν

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο διεθνής οργανισμός, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του σταθμού ούτε τραυματίστηκε προσωπικό.

Η ανακοίνωση της IAEA αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση του περιστατικού εκτός των πληροφοριών που είχαν δοθεί από το Ιράν και τη Ρωσία.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που συντονίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.