IAEA: Βλήμα έπληξε το πυρηνικό συγκρότημα του Μπουσέρ στο Ιράν

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως βλήμα έπληξε το συγκρότημα του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ το βράδυ της Τρίτης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο διεθνής οργανισμός, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του σταθμού ούτε τραυματίστηκε προσωπικό.

Η ανακοίνωση της IAEA αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση του περιστατικού εκτός των πληροφοριών που είχαν δοθεί από το Ιράν και τη Ρωσία.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που συντονίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Παράταση στις αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

03:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Λασιθίου

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 2 Απριλίου το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

02:34ΚΟΣΜΟΣ

IAEA: Βλήμα έπληξε το πυρηνικό συγκρότημα του Μπουσέρ στο Ιράν

02:10ΕΡΓΑΣΙΑ

53η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 35 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ομοβροντία πυραύλων απαντά το Ιράν στον θάνατο του Λαριτζανί – Το Ισραήλ «σφυροκοπά» Τεχεράνη και Βηρυτό – Μεγάλη επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση ιρανικών πυραύλων σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ – Δύο νεκροί στο Τελ Αβίβ

01:18ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Πλήγματα με βόμβες 5.000 λιβρών σε ιρανικές πυραυλικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρά κέρδη στη Wall Street – Οι επενδυτές περιμένουν τις αποφάσεις της Fed

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στο Χ μετά τον θάνατό του

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατροπή: Η Σενεγάλη χάνει στα χαρτιά το Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον τελικό!

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Με περίπατο στους «8» Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μετέτρεψαν εικόνες συμμαθητριών και δασκάλων τους σε γυμνές φωτογραφίες μέσω ΑΙ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στην Αθηνών - Σουνίου

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Έλειπαν πάνω από 7.400 ζώα που είχαν δηλωθεί - Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Eπαναφορά σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Έβρο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Το Ισραήλ «θα εντοπίσει και θα εξουδετερώσει» τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

23:34ΥΓΕΙΑ

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι εναλλακτικές οδοί για το παγκόσμιο εμπόριο - Πώς σώζουν την παρτίδα

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ομοβροντία πυραύλων απαντά το Ιράν στον θάνατο του Λαριτζανί – Το Ισραήλ «σφυροκοπά» Τεχεράνη και Βηρυτό – Μεγάλη επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατροπή: Η Σενεγάλη χάνει στα χαρτιά το Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον τελικό!

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

22:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

09:09ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε φυσικό καθαρισμό του παχέος εντέρου

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ