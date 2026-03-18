IAEA: Βλήμα έπληξε το πυρηνικό συγκρότημα του Μπουσέρ στο Ιράν
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως βλήμα έπληξε το συγκρότημα του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο διεθνής οργανισμός, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του σταθμού ούτε τραυματίστηκε προσωπικό.
Η ανακοίνωση της IAEA αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση του περιστατικού εκτός των πληροφοριών που είχαν δοθεί από το Ιράν και τη Ρωσία.
Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που συντονίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.