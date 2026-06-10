Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Παπανδρέου στο Ηράκλειο.

Ο πεζός που παρασύρθηκε διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα.

Τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η Αστυνομία.

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