Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης σε πολυσύχναστο δρόμο
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Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Παπανδρέου στο Ηράκλειο.
Ο πεζός που παρασύρθηκε διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα.
Τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η Αστυνομία.
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