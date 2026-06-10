Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής
Η μηχανή του 70χρονου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ που οδηγούσε 20χρονος
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Ιουνίου στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην οδό Ηρακλειδών, όταν Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.
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