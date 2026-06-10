Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Υπάλληλος του δήμου, πήγαινε για δουλειά

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση

Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Υπάλληλος του δήμου, πήγαινε για δουλειά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας υπάλληλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6), ενώ πήγαινε να πιάσει δουλειά στην υπηρεσία καθαριότητας της πόλης.

Ο 57χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας τριών παιδιών, ετοιμαζόταν να πάει για άλλη μια μέρα στο πόστο του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή κι ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα, με τους διασώστες να μην μπορούν να προσφέρουν βοήθεια όταν έφτασαν στο σημείο, μιας κι ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του, κι όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

tro-agdim.jpg

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους συναδέλφους του, που τον περίμεναν για δουλειά και δεν εμφανίστηκε, και πληροφορήθηκαν ότι δυστυχώς ο 55χρονος κατέληξε στην άσφαλτο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 30χρονου για μεταφορά μεταναστών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δεν στέλνει ομάδα στο Μουντιαλ, αλλά στέλνει τον Μα Νινγκ - Ο viral διαιτητής που μοιράζει κόκκινες κάρτες και «τρελαίνει» το ίντερνετ

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονης - Αγνοείται από τα τέλη Μαΐου

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πίνετε καφέ μετά τις 5 το απόγευμα; Δείτε τι μπορεί να συμβαίνει στον ύπνο σας - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Για την ισοφάριση οι «πράσινοι», για τον τίτλο οι «ερυθρόλευκοι»

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Για ένα τσιγάρο ο 55χρονος δολοφόνησε τον 63χρονο – Με βεβαρημένο ιστορικό ψυχικής νόσου ο δράστης

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb  - Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού έπεσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Επιστήμονες εντόπισαν σπάνιο είδος παπαγάλου που θεωρούνταν εξαφανισμένο

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για το «νησί Κούσνερ» στην Αλβανία: Ο Ράμα, η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» και οι πιέσεις από την ΕΕ

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς» - Πρώτα σκότωσε τον γιο και μετά τη μητέρα του - Δεν «σπάει» ο συλληφθείς, τι περιμένουν οι Αρχές

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – 8 συλλήψεις

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: Οι αλλαγές που φέρνει για την Ελλάδα

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Αυξήσεις έως 300 ευρώ σε 10.000 υπαλλήλους - Ποιοι θα επωφεληθούν

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ατελείωτο πάρκινγκ ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Πώς διασώθηκαν οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου Apache που συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BYD Dolphin Cargo: Το ηλεκτρικό βαν για αθόρυβες διανομές πόλης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Ήταν υπάλληλος του δήμου και πήγαινε να πιάσει δουλειά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Ήταν υπάλληλος του δήμου και πήγαινε να πιάσει δουλειά

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb  - Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς» - Πρώτα σκότωσε τον γιο και μετά τη μητέρα του - Δεν «σπάει» ο συλληφθείς, τι περιμένουν οι Αρχές

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσαμε έναν εφιάλτη - Θα μάθουν την αλήθεια» - Ο θείος των παιδιών του Πολωνού καθηγητή στο Newsbomb - Φεύγουν για Πολωνία

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό – Στις φλόγες οχήματα και σπίτια

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – 8 συλλήψεις

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Πώς διασώθηκαν οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου Apache που συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Αυξήσεις έως 300 ευρώ σε 10.000 υπαλλήλους - Ποιοι θα επωφεληθούν

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

06:52LIFESTYLE

Πρωταγωνίστριες, νέες, ωραίες και έτοιμες να καθηλώσουν – 4 ηθοποιοί που θα συζητηθούν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις σήμερα και την Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από την ΥΠΑ

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού έπεσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Για ένα τσιγάρο ο 55χρονος δολοφόνησε τον 63χρονο – Με βεβαρημένο ιστορικό ψυχικής νόσου ο δράστης

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου: Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις που «καίνε» τον βασικό ύποπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ