Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Υπάλληλος του δήμου, πήγαινε για δουλειά

Ένας υπάλληλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6), ενώ πήγαινε να πιάσει δουλειά στην υπηρεσία καθαριότητας της πόλης.

Ο 57χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας τριών παιδιών, ετοιμαζόταν να πάει για άλλη μια μέρα στο πόστο του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή κι ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα, με τους διασώστες να μην μπορούν να προσφέρουν βοήθεια όταν έφτασαν στο σημείο, μιας κι ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του, κι όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους συναδέλφους του, που τον περίμεναν για δουλειά και δεν εμφανίστηκε, και πληροφορήθηκαν ότι δυστυχώς ο 55χρονος κατέληξε στην άσφαλτο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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