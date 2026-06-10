Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου με θύμα έναν 57χρονο μοτοσικλετιστή.

Η σύγκρουση έγινε μεταξύ μοτοσικλέτας που στρίβει στην οδό Αγίου Δημητρίου και φορτηγού που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, ενώ συνάδελφοι και γνωστοί τίμησαν τη μνήμη του στο σημείο της τραγωδίας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Ιουνίου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 57χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής κινούνταν επί της οδού Αττάλου και, στρίβοντας προς την οδό Αγίου Δημητρίου, συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο άτυχος άνδρας ήταν υπάλληλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, υπηρετούσε επί 25 χρόνια στην συγκεκριμένη υπηρεσία ενώ ήταν και πατέρας τριών παιδιών.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Στο σημείο της τραγωδίας, συνάδελφοι και γνωστοί του άτυχου 57χρονου άφησαν λουλούδια, ως ένδειξη τιμής και αποχαιρετισμού, δημιουργώντας μια σιωπηλή εικόνα πένθους στην άσφαλτο.

Νωρίτερα μιλώντας στο Newsbomb και τον Γιάννη Νικηφοράκη ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Κυκλικής Οικονομίας, Βαγγέλης Μαλαθούνης, ανέφερε ότι το θύμα ήταν πατέρας τριών παιδιών και υπηρετούσε τον Δήμο επί 27 συναπτά έτη, ενώ τόνισε ότι ήταν «εξαιρετικό παιδί, με άψογο χαρακτήρα, που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ το παραμικρό πρόβλημα στην υπηρεσία».

Ο ίδιος συνόδευσε τη σύζυγο του 57χρονου στο νοσοκομείο, ενώ, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τον Δήμαρχο ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσληψης της συζύγου του εκλιπόντος στον Δήμο, ως πράξη έμπρακτης στήριξης και συμπαράστασης προς την οικογένεια που δοκιμάζεται.

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