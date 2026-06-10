Άγιος Δημήτριος: 27 χρόνια ήταν στον δήμο ο 57χρονος που σκοτώθηκε - Προσλαμβάνουν τη σύζυγό του

Snapshot Ο 57άχρονος υπάλληλος καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου σκοτώθηκε σε τροχαίο, ενώ κατευθυνόταν προς τη δουλειά του.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου 15 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιας του και 500 μέτρα μακριά από τον χώρο εργασίας του.

Ο άνδρας φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας έπειτα από επικίνδυνο ελιγμό φορτηγού και κατέληξε κάτω από το όχημα.

Ο Δήμος σχεδιάζει να στηρίξει τη σύζυγο του θύματος, εξετάζοντας την πρόσληψή της ως ένδειξη συμπαράστασης στην οικογένεια.

Οι συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία εκφράζουν βαθύ πόνο για τον χαμό ενός εργατικού και υποδειγματικού οικογενειάρχη. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει «σκορπίσει» στον Δήμο Αγίου Δημητρίου ο αιφνίδιος χαμός του 57άχρονου εργαζομένου της υπηρεσίας καθαριότητας, ο οποίος «έσβησε» σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/06), ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών και υπηρετούσε τον Δήμο επί 27 συναπτά έτη, με συναδέλφους και αιρετούς να κάνουν λόγο για ένα «εξαιρετικό παιδί, με άψογο χαρακτήρα, που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ το παραμικρό πρόβλημα στην υπηρεσία», μιλώντας στο Newsbomb.

Τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν μόλις 500 μέτρα μακριά από την υπηρεσία όπου εργαζόταν, περίπου 15 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιας. Φαίνεται να προηγήθηκε επικίνδυνος ελιγμός από το φορτηγάκι που ενεπλάκη στο τροχαίο, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να φρενάρει απότομα τη μοτοσυκλέτα του, να χάσει την ισορροπία του και να καταλήγει κάτω από το όχημα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αττάλου και Αγίου Δημητρίου. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Η είδηση της απώλειας προκάλεσε σοκ στους συναδέλφους του, οι οποίοι τον περίμεναν να αναλάβει βάρδια και ενημερώθηκαν λίγο αργότερα για την τραγική κατάληξη.

Ο Δήμος θα μεριμνήσει για τη σύζυγο του θύματος

Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από το περιβάλλον του Δήμου. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Κυκλικής Οικονομίας, Βαγγέλης Μαλαθούνης, συνόδευσε τη γυναίκα του 57άχρονου στο νοσοκομείο, ενώ, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τον Δήμαρχο ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσληψης της συζύγου του εκλιπόντος στον Δήμο, ως πράξη έμπρακτης στήριξης και συμπαράστασης προς την οικογένεια που δοκιμάζεται.

Ο θάνατος του 57άχρονου υπαλλήλου έχει «βυθίσει» στη θλίψη την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό, αγαπητό και υποδειγματικό οικογενειάρχη, που «έφυγε» από τη ζωή μερικά μόλις λεπτά πριν φτάσει στο καθημερινό του καθήκον.

Διαβάστε επίσης