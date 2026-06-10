Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

Σε πολύ αυστηρό ύφος τόνισε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα», ενώ τόνισε ότι έχουν αυξηθεί 3000% μόνο στην Αττική

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι στη Θησέως στην Καλλιθέα ο οδηγός έτρεχε με 168 χλμ/ώρα και διαμελίστηκε σε σοβαρό τροχαίο
  • Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις σχετικά με το τροχαίο, ενώ οι έλεγχοι στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 3000%.
  • Το 25% των τροχαίων ατυχημάτων πλέον αφορά παράσυρση πεζών, με την Τροχαία να συνεχίζει αυστηρούς ελέγχους, ειδικά τη νύχτα.
  • Ο υπουργός καταδίκασε την ανάρτηση φωτογραφιών ανδρών της Τροχαίας από παραβάτες και τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό να αναπτύσσονται ταχύτητες 200 χλμ/ώρα μέσα στην πόλη.
  • Για τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη, ο Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι πρόκειται για δίκτυο με κέντρο στη Μαλαισία που σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη.
Snapshot powered by AI

«Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό και μία τραυματία προ ημερών στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το τροχαίο, σύμφωνα με τον υπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μία γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο, καθώς παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. «Ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά», διευκρίνισε ο υπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη 1 στα 4 ατυχήματα πλέον είναι παράσυρση πεζού.

Σε πολύ αυστηρό ύφος τόνισε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα», ενώ τόνισε ότι έχουν αυξηθεί 3000% μόνο στην Αττική.

«Σε αυτή τη συγκυρία που οι άνδρες της Τροχαίας με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά, έχουν συλληφθεί δύο άτομα που ανεβάζουν φωτογραφίες ανδρών της τροχαίας», τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν είναι δυνατόν να τρέχουν στη Βάρκιζα με 200χλμ, μέσα στην πόλη. Η Τροχαία και ιδίως η Ομάδα Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) είναι παρούσα κυρίως την νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς»

Τι είπε για τον Παλαιστίνιο που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε βομβιστική επίθεση ο υπουργός επισήμανε:

«Είναι δίκτυο με κέντρο στη Μαλαισία, για χτυπήματα στην Ευρώπη, κατευθύνει τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη, πώς θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν υλικά, πώς θα κατασκευάσουν. Είμαστε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας , είμαστε ενώπιον ενός μεγάλου κινδύνου»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Αλλάζει το σκηνικό από την Παρασκευή» - Πού θα βρέξει

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίζεται το «Φολέγανδρος» του Πολεμικού Ναυτικού για να γίνει το πρώτο οργανωμένο Καταδυτικό Πάρκο στη χώρα

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μόντι γίνεται ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας – Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στον Καρτερό Ηρακλείου

13:48ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Έρχεται η «Ανακαίνιση Κατοικίας» στις 15 Ιουνίου - Χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αναστάτωση στους λουόμενους καταγγελία για άνδρα με μαχαίρι

13:30ANNOUNCEMENTS

Το AKTOR4TheFuture ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη νέα γενιά επιστημόνων

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Εργασίας - Τα αιτήματα των υγειονομικών

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Συνελήφθη πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός - Το μένος με τις μαχαιριές, το πλυμένο εσώρουχο και το οινόπνευμα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Φαναράκι Λήμνου - Πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο

13:04ANNOUNCEMENTS

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

13:03ΥΓΕΙΑ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας mRNA δείχνει αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενοίκια

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών: Τα μυστικά ραντεβού σε καφέ και πάρκινγκ - Η γυναίκα που «έβρισκε τις λύσεις» και ο άνδρας που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Xiaomi 17T Pro: Σχεδιασμένο για τις στιγμές που θέλουμε να θυμόμαστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός - Το μένος με τις μαχαιριές, το πλυμένο εσώρουχο και το οινόπνευμα

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τον νεκρό υπάλληλο καθαριότητας στο Newsbomb: «Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια» - Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον δήμο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών: Τα μυστικά ραντεβού σε καφέ και πάρκινγκ - Η γυναίκα που «έβρισκε τις λύσεις» και ο άνδρας που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται» λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης Τεμπών που εκμεταλλεύονται τις θεωρίες συνωμοσίας

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αναστάτωση στους λουόμενους καταγγελία για άνδρα με μαχαίρι

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για διπλή δολοφονία στον Λογγό Αιγίου: Ο Ιταλός πάει στον εισαγγελέα με δικογραφία για ανθρωποκτονία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις 60%-95% στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών - Τι απαντάει ο Κισσάμου Αμφιλόχιος

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Συνελήφθη πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

12:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 30 αξέχαστες στιγμές των Μουντιάλ: Από την κουτουλιά του Ζιντάν, στο χέρι του... Θεού και το αμφιλεγόμενο γκολ του Χερτς - Τα σκάνδαλα, τα γκολ και οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Έρχεται η «Ανακαίνιση Κατοικίας» στις 15 Ιουνίου - Χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Κινέζοι αρχαιολόγοι στο Αγγελόκαστρο για να ανακαλύψουν σημαντική αρχαία πόλη της Αιτωλοακαρνανίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Mπέλφαστ «στις φλόγες»: Σκηνές χάους μετά την επίθεση Σουδανού με μαχαίρι - «Έξω οι ξένοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ