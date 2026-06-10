Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

Snapshot Ο υπουργός Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι στη Θησέως στην Καλλιθέα ο οδηγός έτρεχε με 168 χλμ/ώρα και διαμελίστηκε σε σοβαρό τροχαίο

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις σχετικά με το τροχαίο, ενώ οι έλεγχοι στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 3000%.

Το 25% των τροχαίων ατυχημάτων πλέον αφορά παράσυρση πεζών, με την Τροχαία να συνεχίζει αυστηρούς ελέγχους, ειδικά τη νύχτα.

Ο υπουργός καταδίκασε την ανάρτηση φωτογραφιών ανδρών της Τροχαίας από παραβάτες και τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό να αναπτύσσονται ταχύτητες 200 χλμ/ώρα μέσα στην πόλη.

Για τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη, ο Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι πρόκειται για δίκτυο με κέντρο στη Μαλαισία που σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

«Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό και μία τραυματία προ ημερών στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το τροχαίο, σύμφωνα με τον υπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μία γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο, καθώς παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. «Ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά», διευκρίνισε ο υπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη 1 στα 4 ατυχήματα πλέον είναι παράσυρση πεζού.

Σε πολύ αυστηρό ύφος τόνισε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα», ενώ τόνισε ότι έχουν αυξηθεί 3000% μόνο στην Αττική.

«Σε αυτή τη συγκυρία που οι άνδρες της Τροχαίας με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά, έχουν συλληφθεί δύο άτομα που ανεβάζουν φωτογραφίες ανδρών της τροχαίας», τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν είναι δυνατόν να τρέχουν στη Βάρκιζα με 200χλμ, μέσα στην πόλη. Η Τροχαία και ιδίως η Ομάδα Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) είναι παρούσα κυρίως την νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς»

Τι είπε για τον Παλαιστίνιο που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε βομβιστική επίθεση ο υπουργός επισήμανε:

«Είναι δίκτυο με κέντρο στη Μαλαισία, για χτυπήματα στην Ευρώπη, κατευθύνει τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη, πώς θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν υλικά, πώς θα κατασκευάσουν. Είμαστε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας , είμαστε ενώπιον ενός μεγάλου κινδύνου»

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