Πώς οι Αρχές έφθασαν στα ίχνη του 37χρονου Παλαιστίνιου, που «ετοίμαζε χτύπημα» σε ευρωπαϊκή χώρα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να έχει σχέση με τη Χαμάς, αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλωντας στο ACTION 24.

Όπως είπε αρχικά, ο 37χρονος Παλαιστίνιος ομολόγησε πως προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε, κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία, κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή, στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι το βασικό για τις Αρχές είναι να αποσαφηνιστεί ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του 37χρονου, ποιοι βρίσκονταν πίσω από την αποστολή που φέρεται να είχε αναλάβει και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης υλοποίησής της. Όπως είπε, το σημαντικό είναι να ερευνηθεί ποια ήταν ακριβώς η αποστολή του 37χρονου, ποιοι του την ανέθεσαν, πώς και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής από πλευράς της Χαμάς, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί επιχειρήσεις της οργάνωσης εκτός Ισραήλ. Επισήμανε ότι η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ επιχειρήσεις έξω από το Ισραήλ. «Δεν έχει κάνει ποτέ καμία ενέργεια σε καμία χώρα στον κόσμο και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι μεγάλη απειλή αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, ο υπουργός αποκάλυψε ότι οι διωκτικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πίσω από την υπόθεση ενδέχεται να βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο.

«Αυτό που αφορά άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους» υπογράμμισε.

Προέταξε πως το μείζον είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά «εξαγωγή» τρομοκρατίας.

Ερωτηθείς αν η Χαμάς θεωρεί την Ελλάδα φιλική χώρα, είπε πως δεν είναι κάτι που «αγοράζει». Οι άνθρωποι θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη, γιατί θέλουν να «εξάγουν» την τρομοκρατία, συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον τρόπο που οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 37χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι η επιχείρηση βασίστηκε αρχικά σε πληροφορίες και κατόπιν έγιναν οι επιχειρήσεις.

Περιγράφοντας το προφίλ του κατηγορούμενου, ανέφερε ότι εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και η καθημερινότητά του έμοιαζε απολύτως φυσιολογική. Όπως είπε, εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ταξιδιωτικό του ιστορικό. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο 37χρονος είχε μεταβεί από την Ελλάδα στη Ζυρίχη, στη συνέχεια στο Κατάρ, ακολούθως στην Ινδονησία και τελικά στη Μαλαισία.

Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Σε φωτογραφικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA αποτυπώνεται ο 37χρονος πριν από περίπου έναν χρόνο στο αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τη Μαλαισία και το στρατόπεδο εκπαίδευσης που διατηρεί εκεί η Χαμάς. Το δεύτερο ταξίδι φέρεται να έγινε τον Αύγουστο του 2025 όταν οο 37χρονος εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 37χρονος ετοίμαζε χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου και ότι δεν ενεργούσε μόνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική, ο Παλαιστίνιος είναι πιθανόν να ανήκε σε δίκτυο που σχεδίαζε μαζικά χτυπήματα στην Ευρώπη.

Συγκάτοικος του 37χρονου που έχει καταθέσει στην Αντιτρομοκρατική, υποστηρίζει ότι ο επίδοξος τρομοκράτης διατηρούσε χαμηλό προφίλ όσο διέμενε στην Αθήνα.

«Ο Μ. ήταν κλειστός άνθρωπος, δεν έβγαινε από το σπίτι όταν ερχόταν στην Αθήνα. Το καλοκαίρι πήγαινε για δουλειά στην Κρήτη, σε κουζίνα ξενοδοχείου, μου έλεγε. Δεν ήξερα πού ήταν μπλεγμένος. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, μου είχε πει ότι ήταν πριν στη Γερμανία, αλλά απέρριψαν το αίτημά του για άσυλο», ανέφερε ο συγκάτοικός του.

Η σύλληψη

Σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που μετέδωσε το MEGA ξημερώματα Σαββάτου, ο 37χρονος οδηγείται από αστυνομικούς στο τμήμα.

Από την Κρήτη, έγινε η μεταγωγή του στην Αθήνα και το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πλημμελήματα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη.

Ο 37χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πήρε 10.000 ευρώ από την οργάνωση για να προχωρήσει σε τρομοκρατικό χτύπημα και πως του πλήρωναν το ενοίκιο για να μένει στην Αθήνα.

Όταν ο ίδιος άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις, μέλη της οργάνωσης φέρονται να τον απείλησαν ότι θα κάνουν κακό στην οικογένειά του που βρίσκεται στη Γάζα.

Δίωξη στον Παλαιστίνιο για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους

Τη δίωξη του 37χρονου Παλαιστίνιου αποφάσισε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας της Αντιτρομοκρατικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η μεταγωγή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, η πομπή συνοδευόταν από τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα και μία μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Odin», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των διεθνών διασυνδέσεών του και του εύρους της φερόμενης δράσης του.

Στο «μικροσκόπιο» χρήματα που έπαιρνε ο Παλαιστίνιος: «Δεχόμουν απειλές»

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι αυτή την ώρα οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, ένα ποσό περίπου 2.000 ευρώ έχει σταλεί στον 37χρονο από έναν συμπατριώτη του, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγο καιρό στην Κύπρο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με το STAR.

Παράλληλα, φέρεται να έχει πει ότι απειλούσαν την οικογένειά του και για να κάμψουν την αντίσταση του, του έδωσαν άλλες 10.000 ευρώ.

Για τις ελληνικές αρχές είναι πολύ σημαντικό να βρουν τις επαφές του, καθώς ήταν ένα πρόσωπο που μέχρι τη σύλληψή του ήταν κάτω από τα «ραντάρ» τους και δεν μπορούν να γνωρίζουν με ποιον είχε σχέσεις. Αυτός είναι ο λόγος που είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε ελληνικό έδαφος.