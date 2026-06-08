Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Snapshot Ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για προετοιμασία βομβιστικής επίθεσης κατά ισραηλινού στόχου.

Εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών και φέρεται να ανήκε σε δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη.

Κατέθεσε ότι έλαβε 10.000 ευρώ και κάλυψη ενοικίου από την οργάνωση για την τρομοκρατική ενέργεια.

Απειλήθηκε από μέλη της οργάνωσης για την οικογένειά του στη Γάζα όταν άρχισε να αμφιβάλλει για τη δράση του.

Η απολογία του προγραμματίστηκε για τις 11 Ιουνίου ενώπιον ανακριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργήματα και πλημμελήματα. Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε βομβιστική επίθεση.

Σε φωτογραφικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA αποτυπώνεται ο 37χρονος πριν από περίπου έναν χρόνο στο αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τη Μαλαισία και το στρατόπεδο εκπαίδευσης που διατηρεί εκεί η Χαμάς. Το δεύτερο ταξίδι φέρεται να έγινε τον Αύγουστο του 2025 όταν οο 37χρονος εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 37χρονος ετοίμαζε χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου και ότι δεν ενεργούσε μόνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική, ο Παλαιστίνιος είναι πιθανόν να ανήκε σε δίκτυο που σχεδίαζε μαζικά χτυπήματα στην Ευρώπη.

Συγκάτοικος του 37χρονου που έχει καταθέσει στην Αντιτρομοκρατική, υποστηρίζει ότι ο επίδοξος τρομοκράτης διατηρούσε χαμηλό προφίλ όσο διέμενε στην Αθήνα.

«Ο Μ. ήταν κλειστός άνθρωπος, δεν έβγαινε από το σπίτι όταν ερχόταν στην Αθήνα. Το καλοκαίρι πήγαινε για δουλειά στην Κρήτη, σε κουζίνα ξενοδοχείου, μου έλεγε. Δεν ήξερα πού ήταν μπλεγμένος. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, μου είχε πει ότι ήταν πριν στη Γερμανία, αλλά απέρριψαν το αίτημά του για άσυλο», ανέφερε ο συγκάτοικός του.

Η σύλληψη

Σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που μετέδωσε το MEGA ξημερώματα Σαββάτου, ο 37χρονος οδηγείται από αστυνομικούς στο τμήμα.

Από την Κρήτη, έγινε η μεταγωγή του στην Αθήνα και το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πλημμελήματα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη.

Ο 37χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πήρε 10.000 ευρώ από την οργάνωση για να προχωρήσει σε τρομοκρατικό χτύπημα και πως του πλήρωναν το ενοίκιο για να μένει στην Αθήνα.

Όταν ο ίδιος άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις, μέλη της οργάνωσης φέρονται να τον απείλησαν ότι θα κάνουν κακό στην οικογένειά του που βρίσκεται στη Γάζα.

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