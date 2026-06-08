Την Πέμπτη (11/6) η απολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου που ετοίμαζε επίθεση σε ισραηλινούς στόχους

Snapshot Ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς θα απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης και προετοιμασία επίθεσης σε ισραηλινό στόχο.

Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η μεταγωγή του στην Αθήνα έγινε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνοδεία αστυνομικών οχημάτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τις διεθνείς διασυνδέσεις και το εύρος της δράσης του. Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς μετά την προθεσμία που έλαβε.

Λίγο νωρίτερα η Εισαγγελία Αθηνών είχε αποφασίσει τη δίωξη του 37χρονου Παλαιστίνιου ο οποίος παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η μεταγωγή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, η πομπή συνοδευόταν από τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα και μία μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Odin», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των διεθνών διασυνδέσεών του και του εύρους της φερόμενης δράσης του.

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