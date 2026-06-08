Δίωξη στον Παλαιστίνιο για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους

Τη δίωξη του 37χρονου Παλαιστίνιου αποφάσισε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας της Αντιτρομοκρατικής.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η μεταγωγή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, η πομπή συνοδευόταν από τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα και μία μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Odin», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των διεθνών διασυνδέσεών του και του εύρους της φερόμενης δράσης του.

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