Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

Στη δωδεκάδα της ομάδας του για πρώτη φορά στους τελικούς θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να «κόβει» Χολ και Νιλικίνα.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ευχάριστα στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Game 4 μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής παίκτης έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

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