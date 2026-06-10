Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

Ευχάριστα στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Game 4 μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής παίκτης έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.