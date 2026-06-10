Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

Για την θρυλική σειρά «Απαράδεκτοι» μίλησαν ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) στην ΕΡΤ.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι παρ'ολίγον να μην λάβει μέρος στη σειρά, λόγω της συμμετοχής του στο «Εκμέκ Παγωτό».

«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω. Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου είχαμε δέσει πολύ λόγω του ραδιοφώνου και μου λέει να το κάνω. Μετά είπαν από το κανάλι να μην το κάνω και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν είχα κανέναν καημό που δεν θα το έκανα. Μετά μάλλον επέμεινε η Δήμητρα και είπε το κανάλι εντάξει», πρόσθεσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

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