Σία Κοσιώνη: Τελικά, τι συμβαίνει με το τηλεοπτικό της μέλλον;

Snapshot Η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε μεταβατική φάση μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

Αποφεύγει να αποκαλύψει πληροφορίες για την πιθανή τηλεοπτική της επιστροφή.

Υπάρχουν φήμες για συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, αλλά δεν επιβεβαιώνονται από κανέναν.

Η παρουσιάστρια επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να ανακοινώσει τα επαγγελματικά της βήματα με τον τρόπο που επιθυμεί.

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ στις αρχές Μαΐου. Snapshot powered by AI

Η Σία Κοσιώνη είναι πρόσωπο πρώτης γραμμής για την τηλεόραση, ωστόσο αυτή την περίοδο βιώνει μια διαφορετική καθημερινότητα μετά το «διαζύγιό της» από τον ΣΚΑΪ.

Η παρουσιάστρια, που απασχολεί για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star» καθώς βρέθηκε σε εκδήλωση ραδιοφωνικού σταθμού. Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, η Σία Κοσιώνη επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της: «Δεν θα απαντήσω για την τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα μείνουμε σε αυτά».

Η δημοσιογράφος, μετά την αποχώρησή της από τον σταθμό του Φαλήρου, προσπαθεί να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά της φημολογίας για το πού θα μετακινηθεί. Αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, τόσο η ίδια όσο και στελέχη του καναλιού τηρούν σιγήν ιχθύος.

Να σημειωθεί ότι η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΪ, στις αρχές Μαϊου. Έκτοτε, μπορεί να διανύει μία περίοδο εξωστρέφειας, όμως δεν έχει κάνει αποκαλύψεις για τα σχέδιά της θέλοντας να πάρει απόσταση και να γίνουν όλα με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί.

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