Αριάνα Γκράντε: Χώρισε με τον Ίθαν Σλέιτερ - Τίτλοι τέλους μετά από τρία χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους πριν από αρκετούς μήνες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αριάνα Γκράντε: Χώρισε με τον Ίθαν Σλέιτερ - Τίτλοι τέλους μετά από τρία χρόνια σχέσης

Αριάνα Γκράντε και Ίθαν Σλέιτερ

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  • Η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ χώρισαν φιλικά μετά από περίπου τρία χρόνια σχέσης πριν από αρκετούς μήνες.
  • Παρά το τέλος της σχέσης τους, διατηρούν φιλικές σχέσεις και αμοιβαία εκτίμηση χωρίς δημόσιες αντιπαραθέσεις.
  • Η Γκράντε έχει επικεντρωθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με περιοδεία και νέο άλμπουμ που αναμένονται το καλοκαίρι του 2024.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023 κατά τη συνεργασία τους στο μιούζικαλ «Wicked», όπου πρωταγωνίστησαν.
  • Παρά τη δημοσιότητα, διατήρησαν χαμηλούς τόνους και περιορισμένες δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή.
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Τίτλους τέλους στη σχέση τους φέρονται να έριξαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ, έπειτα από περίπου τρία χρόνια κοινής πορείας.

Η 32χρονη ποπ σταρ και ο 34χρονος ηθοποιός κατέληξαν στην απόφαση να χωρίσουν έπειτα από ώριμη σκέψη, διατηρώντας ωστόσο φιλικές σχέσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

«Φιλικός» ο χωρισμός του ζευγαριού

Πηγές αναφέρουν πως ο χωρισμός πραγματοποιήθηκε πριν από αρκετούς μήνες και έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, χωρίς εντάσεις ή δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι οι δύο καλλιτέχνες εξακολουθούν να έχουν επαφή και αμοιβαία εκτίμηση, παρά το τέλος της ερωτικής τους σχέσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τους εκπροσώπους τους.

Στο επίκεντρο η περιοδεία και το νέο άλμπουμ

Μετά τον χωρισμό, η τραγουδίστρια φέρεται να έχει αφοσιωθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η περιοδεία «Eternal Sunshine» ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα η Γκράντε προετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου της δίσκου με τίτλο «Petal», που αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σλέιτερ δεν παρευρέθηκε στις πρώτες εμφανίσεις της περιοδείας, γεγονός που τροφοδότησε τις φήμες περί απομάκρυνσης του ζευγαριού.

Η γνωριμία στα γυρίσματα του «Wicked»

Η σχέση της Αριάνα Γκράντε με τον Ίθαν Σλέιτερ έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονταν στην κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς μιούζικαλ «Wicked».

Η Γκράντε πρωταγωνίστησε στον ρόλο της Γκαλίντα, ενώ ο Σλέιτερ υποδύθηκε τον Μποκ, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας.

Τα δημοσιεύματα για τη σχέση τους είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς ήρθαν λίγο μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον τότε σύζυγό της, Ντάλτον Γκόμεζ, αλλά και τη λήξη του γάμου του Σλέιτερ με τη Λίλι Τζέι.

Κράτησαν χαμηλούς τόνους μέχρι το τέλος

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συγκέντρωσε η σχέση τους, η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ επέλεξαν όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι κοινές δημόσιες δηλώσεις ήταν περιορισμένες, αν και κατά καιρούς εξέφραζαν δημόσια τον θαυμασμό και την υποστήριξή τους ο ένας προς τον άλλον, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία των ταινιών «Wicked».

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