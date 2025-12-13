Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

Η αλλαγή, ο ρόλος στο Wicked και η αλήθεια πίσω από τα σχόλια για την εμφάνισή της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων
Η Αριάνα Γκράντε σε στιγμιότυπα από το 2010 και το 2025 αντίστοιχα
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο διάστημα ο σχολιασμός της εμφάνισης της Αριάνα Γκράντε αναζωπυρώνεται συνεχώς μετά από κάθε δημόσια παρουσία της.

Από τα χρόνια της στο Disney Channel – όπου και έκανε τη πρώτη της εμφάνιση - μέχρι σήμερα, η εικόνα της έχει αλλάξει αισθητά. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει σχόλια και φήμες για αισθητικές παρεμβάσεις. Η ίδια ωστόσο, έχει μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να βάλει τέλος στις εικασίες.

Οι φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων

Το 2024, στο Lie Detector Test του Vanity Fair, η συμπρωταγωνίστριά της στο Wicked, Σίνθια Ερίβο τη ρώτησε ευθέως αν έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις.

Η Γκράντε απάντησε αρνητικά σε ερωτήσεις για ρινοπλαστική, αυξητική στήθους, λίφτινγκ, fox eye lift, εμφύτευμα στο πηγούνι και Brazilian butt lift. Με χιούμορ σχολίασε ότι δεν έχει κάνει λίφτινγκ «ακόμα», προσθέτοντας όμως ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στο μέλλον.

Η παραδοχή για Botox και fillers στη Vogue

Η συγκεκριμένη συνέντευξη δεν ήταν η πρώτη στην οποία η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue, είχε αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούσε Botox και fillers για χρόνια, όμως σταμάτησε το 2018. «Έχω κάνει fillers σε διάφορα σημεία και Botox, αλλά τα σταμάτησα πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, αυτό είναι όλο», είχε αποκαλύψει.

Όπως εξήγησε, για μεγάλο διάστημα η ομορφιά ήταν για εκείνη ένας τρόπος να κρύβεται. «Τώρα νιώθω ότι ίσως δεν χρειάζεται πια», ανέφερε, τονίζοντας πως θέλει να βλέπει τις ρυτίδες από το κλάμα και το χαμόγελο, χαρακτηρίζοντας τη γήρανση «κάτι όμορφο», χωρίς ωστόσο να αποκλείει μελλοντικές αισθητικές επιλογές.

Το αποτύπωμα του Wicked

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Γκράντε μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο της στο Wicked, εξηγώντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που απαιτούσε έντονη δουλειά τόσο στη φωνή όσο και στην εικόνα της, αλλαγές που, όπως παραδέχεται, μπορεί να τη συνοδεύουν για πάντα.

«Ο ρόλος της Γκλίντα απαιτούσε πολλή φωνητική δουλειά. Κάποια πράγματα ίσως να μην εξαφανιστούν ποτέ. Κάποια θα το κάνουν, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων για όσα θα μείνουν μαζί μου. Είναι όμορφο να νιώθεις το αποτύπωμά τους κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η Γκράντε συνέδεσε άμεσα τον ρόλο της με τις αλλαγές στην εμφάνισή της που σχολιάζονται έντονα από το κοινό. Όπως εξήγησε, το μακιγιάζ της Γκλίντα επηρέασε βαθιά τόσο την εικόνα της όσο και τη σχέση της με την ομορφιά.

«Με έκανε να μεταμορφώσω ολόκληρη την εμφάνισή μου και τον τρόπο που βλέπω το μακιγιάζ. Δεν υπάρχει πια έντονο eyeliner ή βαριά σκιά. Είναι πιο ζεστό, πιο ανοιχτό και πιο ειλικρινές, είναι μια πιο αληθινή απεικόνιση του ποια είσαι», είπε.

Με χιούμορ, τέλος, αναφέρθηκε και στη χαρακτηριστική αλλαγή στα φρύδια της, σχολιάζοντας πως «ακόμα τα ψάχνω», λόγω της εμφάνισης της Γκλίντα.

Με τις δηλώσεις της, η Αριάνα Γκράντε επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της δεν οφείλεται απαραίτητα σε αισθητικές επεμβάσεις, αλλά σε προσωπικές επιλογές, καλλιτεχνικούς ρόλους και μια διαφορετική σχέση με την εικόνα και την ομορφιά.

Ωστόσο, η αισθητή μεταβολή στο σωματικό της βάρος έχει επίσης σχολιαστεί έντονα, αποτελώντας έναν παράγοντα που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Η ίδια έχει δηλώσει πρόσφατα ότι κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να περνά ένας άνθρωπος και ότι θεωρεί παρεμβατικό και ακατάλληλο να γίνεται δημόσια σχολιασμός για το σώμα οποιουδήποτε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας»

00:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συναντήσεις Ζελένσκι με Ευρωπαίους και Αμερικάνους στο Βερολίνο

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

23:57WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: «Το 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο στο 100%»

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμά του σώζει ζωές - Αλματώδης η διαδικτυακή αναζήτηση για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης και Μακρόν θα υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων

23:24LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Βιρτζίνια Τζιούφρε - Η οργή της οικογένειας

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού

22:32WHAT THE FACT

Περού: Ένας ναός 5.000 ετών ανακαλύφθηκε στην έρημο - Γιατί ήταν θαμμένοι τρεις σκελετοί στον τοίχο;

22:28ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Αντέδρασε και διέσυρε την Ένωση στην έδρα της

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

22:09LIFESTYLE

Μοιράζει λεφτά η Τέιλορ Σουίφτ: Το αστρονομικό μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

06:32LIFESTYLE

Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών στη μάχη των γιορτών - Από τον Αρναούτογλου στη Βίσση και το Voice

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ