Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

Το τελευταίο διάστημα ο σχολιασμός της εμφάνισης της Αριάνα Γκράντε αναζωπυρώνεται συνεχώς μετά από κάθε δημόσια παρουσία της.

Από τα χρόνια της στο Disney Channel – όπου και έκανε τη πρώτη της εμφάνιση - μέχρι σήμερα, η εικόνα της έχει αλλάξει αισθητά. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει σχόλια και φήμες για αισθητικές παρεμβάσεις. Η ίδια ωστόσο, έχει μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να βάλει τέλος στις εικασίες.

Οι φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων

Το 2024, στο Lie Detector Test του Vanity Fair, η συμπρωταγωνίστριά της στο Wicked, Σίνθια Ερίβο τη ρώτησε ευθέως αν έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις.

Η Γκράντε απάντησε αρνητικά σε ερωτήσεις για ρινοπλαστική, αυξητική στήθους, λίφτινγκ, fox eye lift, εμφύτευμα στο πηγούνι και Brazilian butt lift. Με χιούμορ σχολίασε ότι δεν έχει κάνει λίφτινγκ «ακόμα», προσθέτοντας όμως ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στο μέλλον.

Ariana Grande shuts down plastic surgeon YouTubers who claim she has had work done during her Vanity Fair lie detector test. pic.twitter.com/uYnnxCZmGG — Pop Base (@PopBase) September 30, 2024

Η παραδοχή για Botox και fillers στη Vogue

Η συγκεκριμένη συνέντευξη δεν ήταν η πρώτη στην οποία η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue, είχε αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούσε Botox και fillers για χρόνια, όμως σταμάτησε το 2018. «Έχω κάνει fillers σε διάφορα σημεία και Botox, αλλά τα σταμάτησα πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, αυτό είναι όλο», είχε αποκαλύψει.

ariana grande opens up and gets emotional while talking about getting botox and lip fillers



she stopped in 2018 as she felt like she was hiding pic.twitter.com/nZuedhiKlD — allegra☀️ (@theegrandeheels) September 12, 2023

Όπως εξήγησε, για μεγάλο διάστημα η ομορφιά ήταν για εκείνη ένας τρόπος να κρύβεται. «Τώρα νιώθω ότι ίσως δεν χρειάζεται πια», ανέφερε, τονίζοντας πως θέλει να βλέπει τις ρυτίδες από το κλάμα και το χαμόγελο, χαρακτηρίζοντας τη γήρανση «κάτι όμορφο», χωρίς ωστόσο να αποκλείει μελλοντικές αισθητικές επιλογές.

Το αποτύπωμα του Wicked

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Γκράντε μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο της στο Wicked, εξηγώντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που απαιτούσε έντονη δουλειά τόσο στη φωνή όσο και στην εικόνα της, αλλαγές που, όπως παραδέχεται, μπορεί να τη συνοδεύουν για πάντα.

«Ο ρόλος της Γκλίντα απαιτούσε πολλή φωνητική δουλειά. Κάποια πράγματα ίσως να μην εξαφανιστούν ποτέ. Κάποια θα το κάνουν, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων για όσα θα μείνουν μαζί μου. Είναι όμορφο να νιώθεις το αποτύπωμά τους κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η Γκράντε συνέδεσε άμεσα τον ρόλο της με τις αλλαγές στην εμφάνισή της που σχολιάζονται έντονα από το κοινό. Όπως εξήγησε, το μακιγιάζ της Γκλίντα επηρέασε βαθιά τόσο την εικόνα της όσο και τη σχέση της με την ομορφιά.

«Με έκανε να μεταμορφώσω ολόκληρη την εμφάνισή μου και τον τρόπο που βλέπω το μακιγιάζ. Δεν υπάρχει πια έντονο eyeliner ή βαριά σκιά. Είναι πιο ζεστό, πιο ανοιχτό και πιο ειλικρινές, είναι μια πιο αληθινή απεικόνιση του ποια είσαι», είπε.

Με χιούμορ, τέλος, αναφέρθηκε και στη χαρακτηριστική αλλαγή στα φρύδια της, σχολιάζοντας πως «ακόμα τα ψάχνω», λόγω της εμφάνισης της Γκλίντα.

i feel like some of yall forget glinda is a natural blonde ? of course her eyebrows aren’t gonna be pitch black like pic.twitter.com/ugp7wTDRlp — edelinn ? (@lovinagbg) August 13, 2024

Με τις δηλώσεις της, η Αριάνα Γκράντε επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της δεν οφείλεται απαραίτητα σε αισθητικές επεμβάσεις, αλλά σε προσωπικές επιλογές, καλλιτεχνικούς ρόλους και μια διαφορετική σχέση με την εικόνα και την ομορφιά.

Ωστόσο, η αισθητή μεταβολή στο σωματικό της βάρος έχει επίσης σχολιαστεί έντονα, αποτελώντας έναν παράγοντα που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Η ίδια έχει δηλώσει πρόσφατα ότι κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να περνά ένας άνθρωπος και ότι θεωρεί παρεμβατικό και ακατάλληλο να γίνεται δημόσια σχολιασμός για το σώμα οποιουδήποτε.

