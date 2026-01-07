Μεξικό: Δεν αυξήσαμε τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κούβα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλάουντια Σαινμπάουμ δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα της δεν στέλνει περισσότερες ποσότητες πετρελαίου στην Κούβα. Επισήμανε ότι λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό έχει γίνει «σημαντικός προμηθευτής» αργού πετρελαίου στην Κούβα.

«Με την τρέχουσα κατάσταση στη Βενεζουέλα, το Μεξικό έχει προφανώς γίνει σημαντικός προμηθευτής, πριν ήταν η Βενεζουέλα», είπε η Σαινμπάουμ κατά τη διάρκεια της καθημερινής της συνέντευξης Τύπου.

Στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, η μεξικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο λεπτή διπλωματική ισορροπία από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του: καταδικάζει με σφοδρότητα την επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα εντείνει τη διμερή συνεργασία, ώστε να αποφύγει το ενδεχόμενο το Μεξικό να βρεθεί επόμενο στο στόχαστρο του Τραμπ.

Το Σάββατο, λίγες ώρες αφότου επίλεκτες αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του στο σπίτι τους, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής δράσης εντός του Μεξικού, λέγοντας ότι τα καρτέλ ναρκωτικών «διοικούν» τη χώρα και ότι «κάτι θα πρέπει να γίνει με το Μεξικό».

Τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου φάνηκε να ταράζουν την πρόεδρο του Μεξικού Κλάουντια Σαινμπάουμ.

