O Mαδούρο και η σύζυγός του τραυματίστηκαν κατά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, τραυματίστηκαν όταν οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισέβαλαν στον χώρο όπου κρύβονταν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιδρομής των ΗΠΑ στο Καράκας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του ήταν είτε είχαν μώλωπες είτε αιμορραγούσαν αφού προφανώς χτύπησαν στον τοίχο ή την πόρτα του ασφαλούς δωματίου εντός του συγκροτήματός τους, σύμφωνα με τις πηγές. Τα τραύματά τους συνέβησαν πριν έλθουν σε επαφή μαζί τους οι «Δυνάμεις Δέλτα» ανέφεραν οι πηγές.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες υποβλήθηκαν σε ιατρική εξέταση εντός του αεροπλάνου που τους μετέφερε μετά την προσγείωσή του στη βάση της Εθνοφρουράς Stewart Air, βόρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με ένα δεύτερο άτομο με γνώση του θέματος.

Nicolas Maduro’s wife, Cilia Flores, suffered possible rib fracture, bruising during arrest: lawyer https://t.co/BSmfMpNl9Q pic.twitter.com/sO2aLBXcwT — New York Post (@nypost) January 5, 2026

Οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα κατοικιών στο Καράκας περίπου στη 1 π.μ του Σαββάτου (τοπική ώρα) και εισέβαλαν στην κατοικία τους, αιφνιδιάζοντας το ζεύγος, σύμφωνα με τον Νταν Κέιν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού.

Προσπάθησαν να εισβάλουν με έκρηξη στο χώρο όπου κρύβονταν οι Μαδούρο χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες κρότου-λάμψης, λιγότερο θανατηφόρες εκρηκτικές συσκευές που δημιουργούν έντονο φως και ήχο και έχουν σκοπό να αποπροσανατολίσουν.

Οι τραυματισμοί φαίνεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια ή λίγο πριν από εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο και το άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η Φλόρες εθεάθη με μώλωπες στο πρόσωπό της μετά την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψή τους.

??❗US forces explain that Maduro and first lady Cilia Flores INJURED THEMSELVES while trying to escape capture.



Maduro's wife has bandages on her face during the court appearance. She reportedly also injured her rib. (see photo of her, circled area shows bandages)



?XNY / Star… pic.twitter.com/uNPiHHvVF5 — Wolf Brief (@wolfbrief_) January 7, 2026

Η ίδια και ο Μαδούρο εμφανίστηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα κατηγορούμενοι για συνωμοσία σχετικά με ναρκωτικά και δήλωσαν αθώοι. Ο δικηγόρος της Φλόρες είπε στον δικαστή ότι μπορεί να έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και χρειάζεται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Ο δικηγόρος του Μαδούρο είπε ότι ο Μαδούρο είχε γενικά προβλήματα υγείας και ιατρικής φύσεως και χρειαζόταν επίσης φροντίδα.

Ο Μαδούρο είπε στον δικαστή ότι είχε απαχθεί. «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου», είπε στα ισπανικά. Ερωτηθείς για τον μώλωπα, ο δικηγόρος του Φλόρες είπε: «Ο πελάτης μας είναι σε καλή διάθεση. Ανυπομονούμε να εξετάσουμε και να αμφισβητήσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει η κυβέρνηση».

