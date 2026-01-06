Ο Τραμπ και ο Μαδούρο – Το μέλλον;

Αναρωτιόμουν από το προηγούμενο Σάββατο πόσο πολύ θα αντιδράσει ο πλανήτης στη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύλληψη Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Μάκης Πολλάτος

Ο Τραμπ και ο Μαδούρο – Το μέλλον;
ΠΟΛΤΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Είμαστε τυχεροί που ζούμε αυτή την εποχή. Ο κόσμος αλλάζει και εμείς δεν το παρακολουθούμε απλώς, ούτε το καταγράφουμε. Αλλάζουμε κι εμείς κι αυτή η μεταβολή μπορεί να μας καταπιεί, όμως είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό που περνάμε».

Η άποψη αυτή του φίλου Γιώργου Σ. δεν μου φάνηκε εκτός τόπου και χρόνου. Κάθε άλλο. Η κοινωνία μας έχει μεγάλες αγωνίες για το αύριο, τεράστια ανασφάλεια για το τι θα φέρει το μέλλον, είναι δύσπιστη απέναντι στους ηγέτες ή αγκιτάτορες και τείνει να απωθήσει τελείως τα Μέσα Ενημέρωσης θεωρώντας τα χειραγωγούμενα, καθοδηγούμενα, μεροληπτικά και fake.

Από πού αναζητά ο σημερινός κόσμος πληροφορίες, ενημέρωση και διασκέδαση; Όλο και περισσότερο από τα social media, από τα short videos στο TikTok ή στο Instagram και στο YouTube. Τι θέλει ο άνθρωπος; Καθαρές απαντήσεις, προοπτική, χρήσιμες γνώσεις και μια κάποια διαβεβαίωση ότι το AI που εισβάλλει κάθε μέρα και περισσότερο στη ζωή μας δεν θα καταφέρει να ελέγξει το ανθρώπινο είδος.

Αναρωτιόμουν από το προηγούμενο Σάββατο πόσο πολύ θα αντιδράσει ο πλανήτης στη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύλληψη του Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Μπορεί μια υπερδύναμη να βομβαρδίζει μια άλλη, ανεξάρτητη χώρα, να συλλαμβάνει τον δικτάτορα επικεφαλής και να απειλεί μια σειρά από άλλες ότι θα παραβιάσει σύνορα, θα προσαρτήσει εδάφη, θα ανατρέψει κυβερνήσεις με το έτσι θέλω; «Ναι, γιατί μπορεί!» απάντησε ο φίλος μου Γιάννης Κ. και συνέχισε εξηγώντας: «Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία μας τρελάνατε με το διεθνές δίκαιο που κουρελιάστηκε και η Δύση αντέδρασε και επέβαλε τόσες και τόσες κυρώσεις στην Μόσχα εξοπλίζοντας παράλληλα το Κίεβο με όπλα για να πολεμήσει.

Και τώρα;

Η σύλληψη του Μαδούρο από τους κομάντος του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου; Είναι ο Μαδούρο ο μοναδικός ηγέτης για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από άλλη χώρα ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;

Κι όμως. Αυτός είναι ο νέος κόσμος.

Πρέπει μάλλον να συμφιλιωθούμε με την ίδεα ότι δεν πρόκειται για μια παροδική παγκόσμια διαταραχή αλλά για θεμελιώδη αλλαγή. Κάθε χώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική ισχύ της έχει πλέον απελευθερωθεί να το πράξει. Επειδή μπορεί. Και οι μέχρι πρότινος συμμαχίες στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλου φαίνεται ότι πολύ εύκολα θα πάνε περίπατο.

Τι θα συμβεί αν η Κίνα αποφασίσει να εισβάλλει στην Ταϊβάν για να την προσαρτήσει; Ποιος θα σταματήσει το Πεκίνο; Λυπάμαι να το πω αλλά νομίζω κανείς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πολύ ξεκάθαρα το είπαν ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί όλο το Δυτικό Ημισφαίριο του πλανήτη την πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και προφανώς δεν θα το πολυσκεφτούν, αν το αποφασίσουν, να προχωρήσουν σε άλλους είδους στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία, το Μεξικό ή την Γροιλανδία.

Οπότε για την Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Σε μια περίοδο που ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν, ο καγκελάριος της Γερμανίας δεν εμπνέει ακόμη τον σεβασμό που θα ήθελε το Βερολίνο και οι λαϊκιστές επελαύνουν σε όλες τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, το παιχνίδι αλλάζει πίστα.

Και η ΕΕ, αν δεν αποκτήσει σύντομα υπόσταση και στοιβαρότητα κινδυνεύει να περιπέσει σε ανυπαρξία. Το καμπανάκι από την σύλληψη Μαδούρο ήχησε δυνατά για την Ευρώπη. Ελπίζω να έχω καταλάβει λάθος, νομίζω όμως ότι πια έχει χαθεί κάθε δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τραμπ.

Δεν ξέρω αν στο μυαλό του Αμερικανού προέδρου το γκρουπ των 27 της ΕΕ είναι ήδη διαλυμένο ή νομοτελειακό να αυτοδιαλυθεί, αλλά -όπως και να χει- οι Βρυξέλλες για την Ουάσιγκτον είναι σίγουρα irrelevant.

Κι αυτό δεν προοιωνίζει καλές εξελίξεις, ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν απέναντί τους τη Ρωσία του Πούτιν και δεν έχουν συνάψει κάποιου είδους στρατηγική συμμαχία με κάποια άλλη υπερδύναμη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη απ' όλους τους οπαδούς»

23:58WHAT THE FACT

Το συστατικό του κακάο που «φρενάρει» τη γήρανση και χαρίζει πιο «νεανικό» σώμα

23:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχαρόπουλος: «Ο Φάμελλος θα επικοινωνήσει με τον Φαραντούρη και θα ζητήσει διευκρινήσεις για Καρυστιανού»

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης στα προημιτελικά

23:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο – Η LEGO αλλάζει τα εμβληματικά τουβλάκια και συστήνει τα… Smart Bricks

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζητά από όλες τις κουρδικές ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

23:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ιταλική «σφαλιάρα»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων

23:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/1)

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Κηφισιά 0-1: «Διπλό» πρόκρισης στο Πανθεσσαλικό με Αμάνι

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο Νεκρός σε τροχαίο στη Λάρισα 31χρονος οδηγός

23:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο 74-87 (τελικό)

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.): Ο Μοναστηρλής τον… έστειλε στα προημιτελικά και τον Ολυμπιακό

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

22:48ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ και ο Μαδούρο – Το μέλλον;

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κεφάλι Κισσάμου – Ζημιές σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

22:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Καυστικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

21:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες, χιόνια και αφρικανική σκόνη - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

22:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύντροφό της

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο Νεκρός σε τροχαίο στη Λάρισα 31χρονος οδηγός

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία – Δεσμευμένοι στις αρχές της κυριαρχίας

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 81 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ