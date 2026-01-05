Μετά τη Βενεζουέλα, η Κολομβία; «Καλή ιδέα» μια νέα επιχείρηση, λέει ο Τραμπ - Τι είπε για Κούβα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απειλεί να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας

Μετά τη Βενεζουέλα, η Κολομβία; «Καλή ιδέα» μια νέα επιχείρηση, λέει ο Τραμπ - Τι είπε για Κούβα
Pool The New York Times
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κυριακή να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», πέταξε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πως οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ερωτηθείς αν συνομίλησε με την προσωρινή πρόεδρο, την μέχρι χθες αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

Το σχόλιο του ρεπουμπλικάνου ακολούθησε τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε επιδρομή στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκοπό να τον προσαγάγει σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Κούβα και νεκροί Κουβανοί

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει, ενώ ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε στην επιχείρηση σύλληψης του έκπτωτου προέδρου στο Καράκας το Σάββατο.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία» για την «ασφάλειά της»

Στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους. Οι νέες δηλώσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας να σταματήσει η Ουάσιγκτον τις απειλές για την περιοχή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος.

