Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν άλλες χώρες που εναπόκεινται σε μία πίθανή «παρέμβαση» των ΗΠΑ, μετά τη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι «θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία». Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος στη επανέλαβε στη συνέχεια με πιο επιθετικό ύφος, τις βλέψεις του για την περιοχή γενικότερα της Αρκτικής.

Η αντίδραση της Μέτε Φρεντέρικσεν ήταν άμεση, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο «να σταματήσει τις απειλές ότι θα καταλάβει τη Γροιλανδία».

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας προσθέτοντας:

«Θα παρότρυνα, επομένως, έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».

